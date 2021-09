Skaistė: Lietuva siekia tapti Europos AML kompetencijų centru

Slovėnijoje susitikusi su eurokomisare finansų rinkų politikos klausimams Mairead McGuinness (Meirid Makgines) G. Skaistė pažymėjo, kad vieningų ES lygmens AML/CFT taisyklių sukūrimas ir įgyvendinimas yra svarbus ir sveikintinas žingsnis, leisiantis užtikrinti bendrą rizikos valdymo standartų įgyvendinimą, teigiama Finansų ministerijos pranešime.

„Lietuvai pavyko tapti tarptautiniu fintech centru, dabar turime ambiciją tapti ir rizikų finansų sektoriuje, įskaitant ir pinigų plovimo rizikas, valdymo kompetencijų centru ES mastu. Turime sukaupę aktualią institucinę ir reguliacinę patirtį valdant rizikas šioje srityje – tiek bankiniame, tiek ir nebankiniame sektoriuose. Ši patirtis yra naudinga ir kuriant būsimą ES lygmens instituciją, kuriai keliami ambicingi tikslai“, – teigė G. Skaistė.

„Manome, kad Lietuva turi ką pasiūlyti kaip galima vieta, kur galėtų įsikurti ši nauja ES institucija“, – pridūrė ji.

Anot ministrės, be sukauptos AML/CFT rizikų valdymo patirties, Lietuva išsiskiria bendradarbiavimu su privačiu sektoriumi. Šalyje veikiantis Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras jungia viešąsias institucijas ir privatų sektorių, siekiant maksimaliai valdyti kylančias rizikas ir stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą

G. Skaistė susitikime su M. McGuinness taip pat pažymėjo, jog jau dabar Lietuva išsiskiria dėmesiu AML klausimams politinėje darbotvarkėje. Be to, tarptautiniai vertinimai rodo, kad Lietuva yra tarp mažiausiai rizikingų jurisdikcijų pasaulyje pinigų plovimo rizikos atžvilgiu, pavyzdžiui, užima 11 vietą „Basel Institute on Governance AML Index“ reitinge.

„Lietuvoje turime stiprių, talentingų specialistų ratą su atitinkamomis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kompetencijomis, iš dalies dėl išplėtoto fintech sektoriaus. Šis talentų resursas, kartu su platesne ekosistema, neabejotinai būtų svarbus sklandžiam naujosios institucijos funkcionavimui“, – sakė ministrė G. Skaistė.

Numatoma, kad naujai kuriamoje europinėje AML/CFT institucijoje dirbs apie 250 darbuotojų. Instituciją planuojama įsteigti 2023 metų pradžioje, tiesioginės finansų sektoriaus subjektų priežiūros veiklą planuojama pradėti 2026 metais.