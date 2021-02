Siuntų bendrovės skelbia pokyčius: grįžta atsiskaitymas grynaisiais, siuntų pristatymas gavėjui į rankas

„DPD Lietuva“ komunikacijos vadovas Tomas Vaišvila teigė, kad atsiskaityti už prekes klientai netrukus galės ir grynaisiais pinigais.

„Tai įvyks dar ne šią savaitę, tačiau atsiskaitymą grynaisiais grąžinsime jau netrukus. Tokiu būdu klientai galės susimokėti už pačią prekę, nes siuntimo išlaidas klientai apmoka internetu.

Kalbant apie kurjerių darbą, pokyčių bus mažai. Ko gero apsauginės kaukės, dezinfekcinio skysčio naudojimas išliks dar ilgai. Kurjerių darbe turbūt esminis pokytis, kurį padarėme dar vasarą – PIN kodai. Atvykus kurjeriui žmogus padiktuoja šį kodą, jis yra identifikuojamas ir kurjeris atiduoda siuntą. Žinoma, yra galimybė pasirašyti ir planšetėje, tačiau PIN kodas užtikrina mažesnį kontaktą ir didesnį saugumą“, – pasakojo įmonės atstovas.

Anot jo, kol kas apie darbuotojų skaičiaus mažinimą minčių nėra.

„Nors jau baigėsi kalėdinis laikotarpis ir įprastu metu metų pradžioje siuntų kiekis ima mažėti, šiemet mes matome kitokią situaciją. Šiuo metu siuntų srautai vis dar panašūs į gruodžio. Žmonės vis dar siunčia ir grąžina daug siuntų. Tad nematome priežasčių, kodėl reikėtų mažinti darbuotojų skaičių. Tačiau neatmetu galimybės, kad apie tai reikės galvoti pasibaigus karantinui“, – teigė siuntų bendrovės atstovas.

Pasak jo, pokyčių paštomatų plėtroje irgi nebus.

„Kiekvieną mėnesį statome po 20 naujų paštomatų ir tai tęsis iki pat vasaros. Šis pristatymo būdas tampa vis populiaresnis. Jeigu 2019 metais dar 70 proc. žmonių labiau norėjo, kad prekes pristatytų kurjeris, tai dabar 50 proc. gyventojų nori prekes pasiimti paštomatuose. O kita pusė pirmenybę teikia kurjerio pristatymui. Tad paštomatų skaičius tik didės, naikinti jų tikrai nežadame“, – aiškino T. Vaišvila.

REKLAMA

Siuntų bendrovės atstovas tikino, kad prekybos internetu apimtis gali mažai pasikeisti netgi pasibaigus karantinui.

„Šiuo metu internetu apsipirkinėja netgi tie žmonės, kurie prieš karantiną to niekada nedarė. Tad net ir pasibaigus karantinui žmonės ir toliau pirks internetu. Be to, žmonės išmoko ne tik pirkti ir parsiųsti prekes, bet ir jas išsiųsti.

Mes kaip, siuntų pristatymo įmonė, matome daug perspektyvų šioje srityje. Žinoma, atsiranda ir naujų rinkos žaidėjų. Tačiau kiekvienas jų turi savo sritis, pavyzdžiui, pristato gėles ar maistą, mes pristatome daiktus pakuotėse“, – pastebėjo T. Vaišvila.

Anot jo, pandemijos ribojimai padeda greičiau ir sklandžiau pristatyti siuntas.

„Prekes žmonėms pristatome jau kitą dieną, žinoma, kada jas gauname iš elektroninių parduotuvių čia jau kitas klausimas. Pastebėjome, kad pandemijos metu netgi pavyksta siuntas pristatyti greičiau ir lengviau, nes žmonės daugiau laiko leidžia namuose. Todėl pristatymas, ypač į namus tapo dar sklandesnis.

Pristatymas į paštomatus susijęs su laisvų vietų jame skaičiumi. Šią problemą stengiamės spręsti kuo dažniau paimdami siuntas iš paštomatų. Jeigu anksčiau išimdavome vieną ar du kartus per dieną. Dabar tai darome tris ar keturis kartus per dieną“, – aiškino T. Vaišvila.

Atnaujino siuntų pristatymą į namus

„Omniva LT“ Operacijų departamento direktorė Giedrė Vaitekūnaitė teigė, kad šalyje gerėjant epidemiologinei situacijai – nuo vasario 5 d. buvo atnaujinta siuntų pristatymo į namus paslaugą.

„Pasirinkti siuntos pristatymą į konkretų adresą galima tiek privačių klientų savitarnos svetainėje, tiek registruojant siuntą prie paštomato.

Kadangi klientų ir kurjerių saugumas yra mūsų prioritetas, pristatymas vyksta bekontakčiu būdu. Prieš pristatydamas siuntą kurjeris susisiekia su gavėju telefonu ir suderina atvykimo laiką. Atvykęs kurjeris padeda siuntą prie durų, ją nufotografuoja ir, paskambinęs į duris, atsitraukia. Dar prieš išvykdamas kurjeris įsitikina, kad gavėjas atidarė duris ir pasiėmė siuntą.

REKLAMA

Klientas gali atsiskaityti už pristatytą siuntą grynaisiais pinigais, paduodamas juos kurjeriui, tačiau siekiant išvengti kontakto ir sumažinti tikimybę užsikrėsti koronavirusu – rekomenduojame užsisakyti siuntos pristatymą į paštomatą, kur yra galimybė atsiskaityti kortele“, – aiškino ir rekomendavo siuntų bendrovės atstovė.

Ji pasakojo, kad sausį buvo užbaigtas plėtros projektą, kurį įgyvendinus paštomatų tinklas padidintas 20 proc. – pridėta 7 tūkst. naujų skyrelių.

„Šiuo metu jų turime virš 40 tūkst. Šiais metais investuojame dar 1,5 mln. eurų – turimą 300 paštomatų tinklą papildysime 50 naujų paštomatų. Paštomatų tinklo plėtrą vykdysime į tiek didžiuosiuose miestuose, tiek regionuose“, – sakė G.Vaitekūnaitė.

Anot jos, situacija rinkoje nuolat stebima.

„Šiuo metu darbuotojų skaičius didėja. Prognozuojame, kad prekybos internetu rinka augs ir šiais metais, tad augs ir darbuotojų skaičius.

Šiuo metu siuntų pristatymo terminas visoje Lietuvoje (tiek kurjerių siuntų pristatymas į namus, tiek į paštomatą) trunka 1-2 darbo dienas. Kaip keisis siuntų pristatymo terminai priklauso nuo siuntų skaičiaus, tačiau dedame visas pastangas, kad terminai trumpėtų, o siuntos būtų pristatomos kuo greičiau“, – komentavo siuntų bendrovės atstovė.

Paštas registruotas siuntas įteiks į rankas

Lietuvos paštas informuoja, kad laisvėjant karantinui, nuo vasario 15 d. pasikeitė kai kurių paslaugų teikimo tvarka – grąžinamas įprastas registruotų siuntų bei laiškų pristatymas, kai jie įteikiami gavėjui į rankas. Taip pat atsiimant siuntą iš kurjerio, už siuntą bus galima atsiskaityti grynaisiais. Tačiau paslaugos teikiamos laikantis visų saugumo reikalavimų, klientai aptarnaujami laikantis principo „iki slenksčio“.

„Atsižvelgdami į naujausius Vyriausybės nutarimus, o kartu ir į gyventojų poreikius, į įprastą tvarką nusprendėme grąžinti vieną labiausiai klientų laukiamų paslaugų – registruotų laiškų bei siuntų įteikimą į rankas. Šiuo metu siuntų srautas vis dar neįprastai didelis, todėl grįžimas prie įprastos registruotų siuntų įteikimo tvarkos turėtų sumažinti ne tik siuntų srautą paštomatuose, bet ir norinčių atsiimti eiles prie pašto skyrių,“ – sakė Lietuvos pašto Tinklo direktorius Jonas Sadauskas.

REKLAMA

Siekiant išvengti riziką keliančio kontakto, registruotos siuntos iki šiol buvo dedamos į pašto dėžutes, o jeigu netilpdavo ar pašto dėžutė būdavo netvarkinga, siunta būdavo paliekama pašte arba nukreipiama į paštomatą.

„Nuo pirmadienio paslauga bus teikiama įprasta, iki karantino taikyta tvarka: registruotos siuntos bei laiškai bus įteikiami gavėjui į rankas, atsiimant gavėjas per saugų atstumą turės pasirašyti planšetėje. Tuo atveju, jeigu gavėjo nebus namuose, registruotas laiškas ar siunta bus nukreipta į gavėjo adresui priskirtą pašto skyrių, kai kurios siuntos, ant kurių nurodytas gavėjo mob. tel. nr. bus nukreiptos į artimiausią „LP Express“ paštomatą – gavėjui apie gautą siuntą bus paliktas popierinis pranešimas (jeigu siunta nukreipta į pašto skyrių) arba trumpoji SMS žinutė,“ – aiškino Lietuvos pašto atstovas.

Anot jo, šiek tiek keičiasi siuntos atsiėmimo iš „LP Express“ kurjerio tvarka.

„Nuo vasario 15 d. vietoje siuntos gavimo kodo pateikimo per saugų atstumą galima pasirašyti planšetėje. O siuntos su išperkamuoju mokesčiu (COD) galės būti apmokamos tiek grynais, tiek banko kortele. Vis tik dėl saugumo rekomenduojama naudotis mokėjimo kortele, kuri turi bekontakčio mokėjimo galimybę.

„Laiškininkai ir kurjeriai gyventojus aptarnauja laikydamiesi principo „iki slenksčio“. Jeigu aptarnaujamas daugiabučio gyventojas, paslaugos teikiamos laiptinėje, jeigu nuosavo namo gyventojas – kieme.

Siunta ar laiškas įteikiamas gavėjui ar pasirašoma per saugų, ištiestos rankos atstumą. Laiškininkai ir kurjeriai su savimi turi dezinfekcinius skysčius, todėl po kiekvieno kliento aptarnavimo, priemonės, kurias lietė klientas, yra dezinfekuojamos,“ – aiškino pašto atstovas.

Šiais metais Lietuvos paštas susiduria su neįprasta situacija – siuntų srautai vis dar labai dideli, taip pat yra pandemijos sukeltų trikdžių, kurie labiausiai liečia užsienio siuntas, ypač gaunamas iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Kinijos, taip pat kai kurias siunčiamas, pavyzdžiui, į JAV, Kanadą, Izraelį, Kiprą.

Lietuvos pašto darbuotojai atsiprašo klientų už šiuo metu galimus nepatogumus ir daro viską, kad siuntos gavėjus pasiektų kaip galima greičiau.