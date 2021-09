Siuntų apmokestinimas ir deklaravimas: 5 dalykai, ką būtina žinoti

Lietuvos paštas dalinasi atsakymais į dažniausiai siuntų gavėjų užduodamus klausimus.

1. Kaip galima deklaruoti siuntas?

Kai siunta keliauja per Lietuvos paštą, jai atvykus į Lietuvą, gavėjas gali pasirinkti vieną iš deklaravimo būdų – tai daryti per Lietuvos paštą arba savarankiškai (per LR muitinės platformą arba kitą tarpininką). Bet kuriuo atveju pirmas žingsnis, kurį reikia atlikti – Lietuvos pašto puslapyje pasirinkti norimą deklaravimo būdą. Jeigu deklaruojama per Lietuvos paštą, gavėjui reikia užpildyti specialią formą, pateikti siuntos informaciją ir tolimesniu deklaravimo procesu pasirūpins Lietuvos paštas. Jeigu pasirenkamas savarankiškas deklaravimas, tolimesniu procesu rūpinasi pats gavėjas.

Atkreipiamas dėmesys dėl siuntų, kurių PVM apmokėtas pirkimo metu – tokiu atveju siuntos deklaravimu automatiškai rūpinasi Lietuvos paštas, gavėjui daugeliu atveju nieko daryti nereikia, t. y. tik laukti, kol siunta bus pristatyta.

2. Kur ir kaip sumokėti mokesčius?

Importo mokesčiai (PVM, jeigu taikoma, akcizai ar muito mokestis) mokami ten, kur gavėjas pasirenka deklaruoti siuntą. Jeigu deklaruojama per Lietuvos paštą, savitarnoje sumokami tiek importo, tiek tarpininkavimo mokesčiai. Jeigu deklaruojama savarankiškai, importo mokesčiai mokami LR muitinės arba pasirinkto tarpininko platformoje, o Lietuvos pašto savitarnoje sumokami siuntos administravimo mokesčiai. Atkreipiamas dėmesys – tik apmokėjus visus mokesčius, siunta perduodama pristatymui.

3. Kodėl reikia tikslini deklaravimui pateiktą informaciją?

Lietuvos paštas veikia pasaulinėje paštų sistemoje, kuria keliauja pačios įvairiausios siuntos – ne visos siuntos atkeliauja su deklaravimui reikalinga informacija, todėl gavėjai prašomi ją pateikti. Pasitaiko atvejų, kai pateikiama netiksli ar neteisinga informacija, tuomet prašoma ją patikslinti.

Deklaruojant siuntą ypač svarbu iškart pateikti visą realią ir tinkamą informaciją apie siuntą, t. y. ar tai dovana, ar ne, kokia tiksli vertė ir pan. Jei informacija yra netiksli ar jos trūksta, deklaracijos negalima perduoti LR muitinei.

4. Ar galima susigrąžinti mokesčius?

Susigrąžinti mokesčius galima keliais atvejais.

Vienas jų – kai dėl siuntėjo klaidos Lietuvą siunta pasiekia be požymio, kad PVM apmokėtas pirkimo metu, ir gavėjas importo PVM apmoka du kartus. Tokiu atveju gavėjas turi kreiptis į siuntėją / pardavėją dėl PVM, sumokėto prekės pirkimo metu, susigrąžinimo.

Kitas atvejis – kai gauta prekė iš trečiosios šalies netiko ir ją norima grąžinti siuntėjui. Tokiu atveju siuntą reikėtų siųsti kaip ir bet kurią siuntą į trečiąją šalį, užpildant pašto muitinės deklaraciją. Norint susigrąžinti sumokėtus importo mokesčius, reikėtų LR muitinei pateikti prašymą, kartu prisegti ir prekės įsigijimo ir grąžinimo, mokesčių sumokėjimo faktus įrodančius dokumentus. Šį prašymą reikėtų pateikti tik tada, kai netikusi prekė išsiųsta atgal siuntėjui.

Susigrąžinti Lietuvos paštui sumokėto tarpininkavimo ar siuntos administravimo mokesčio negalima, nes paslaugos jau pilnai suteiktos.

5. Kaip deklaruojamos ir apmokestinamos dovanos, ar taip pat bus per Kalėdas?

Siunta laikoma dovana, kai ją privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui be jokio atlygio. Prekė, siunčiama iš el. parduotuvės, negali būti laikoma dovana.

Dovanos apmokestinamos, jeigu jų vertė viršija 45 eurus. Dovanos vertei viršijus 150 eurų, ji gali būti apmokestinta ir importo muitu.

Svarbu: net jeigu dovana nėra apmokestinama, ją vis tiek reikia deklaruoti muitinėje. Dėl šios priežasties siuntos-dovanos vertę muitinei nurodyti yra būtina, nulinės vertės nėra galimos. Pateikiant informaciją deklaravimui, rekomenduojama pastabų laukelyje palikti pastebėjimą, kad tai yra dovana. Už dovanos deklaravimą taip pat taikomas tarpininkavimo mokestis.

Tokios pat dovanų deklaravimo ir apmokestinimo sąlygos išliks ir per Kalėdas, tad rekomenduojama su jomis susipažindinti, perspėti artimuosius, jeigu jiems planuojama siųsti dovanas iš trečiosios šalies – jos deklaravimu turės pasirūpinti gavėjas. Daugiau naudingos informacijos šia tema galima rasti specialiame Lietuvos pašto puslapyje.