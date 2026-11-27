Finansų ministerijos parengtas Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo projektas, kuriam penktadienį pritarė Vyriausybė, numato, kad loterijų mokestis augs nuo 18 proc. iki 20 proc.
Be to, siūloma įvesti progresinį azartinių lošimų mokesčio modelį: iki 3 mln. eurų pajamoms būtų taikomas dabartinis 22 proc. tarifas, nuo 3 mln. iki 5 mln. eurų – 29 proc., o virš 5 mln. eurų – 36 proc. tarifas.
Dabar loterijoms taikomas 18 proc., o visiems lošimams, nepriklausomai nuo įmonių pajamų, – 22 proc. mokestis.
Vyriausybė loterijų mokestį siūlo didinti iki 20 proc., lošimų – numatyti 22-36 proc. tarifus
Kaip penktadienį Vyriausybės posėdyje sakė finansų ministras Taurimas Valys, iš padidintų mokesčių 2027 metais papildomai planuojama surinkti 9,9 mln. eurų pajamų, o 2028 – 33,2 mln. eurų.
BNS anksčiau rašė, kad loterijų ir lošimų mokesčių didinimą inicijuoja valdantiesiems priklausantys demokratai. Jų atstovas, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas Tomas Tomilinas yra sakęs, kad padidinus tarifą į biudžetą papildomai būtų surenkama apie 36 mln. eurų.
Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis, Lietuvoje yra 12 azartinių lošimų bendrovių. Jų bendros pajamos (atėmus išmokėtas laimėjimų sumas) per pastaruosius trejus metus augo nuo 222,2 mln. eurų (2023 metais) iki 274,1 mln. eurų (2025 metais).