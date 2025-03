Siūlo keisti PVM daržovėms ir vaisiams: štai kas mokėtų mažiau

Per metus parduotuvėse vaisiai vidutiniškai pabrango 5 proc., o daržovės – 1 proc. Visgi tokie vidurkiai neparodo kai kurių šuolių, pvz., to, kad agurkai per metus pabrango 45 proc., kai kurie obuoliai 26 proc., pomidorai 12 proc., burokėliai 14 proc., česnakai 9 proc., bananai 4 proc.

Nusižiūrėję nuo Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos, dalis valdančiųjų siūlo ir Lietuvoje šviežiems vaisiams ir daržovėms sumažinti PVM iki 5 proc. tikėdamiesi, kad dėl to lietuviai valgys daugiau augalinio maisto ir bus sveikesni.

„Lietuviai valgo per mažai daržovių, ypač sveikesnio maisto, turime problemų sveikatos, antsvorio, vaikų nutukimo rodikliai prasti“, – teigia Seimo narė, demokratė Jekaterina Rojaka.

5 proc. lengvatinių PVM pataisų iniciatoriai siūlo ir ekologiškiems produktams, parduodamiems valstybės ir savivaldybių institucijose: darželiuose ir mokyklose, aukštosiose mokyklose, ligoninėse ir globos įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus tarnybos institucijose.

„Labai svarbu užtikrinti, kad tiekimo grandinėse būtų kuo trumpesnis kelias nuo ūkininko iki stalo. Taip galima užtikrinti, kad vartotoją pasiekia sveikiausi produktai“, – sako J. Rojaka.

Tačiau dėl PVM mažinimo vienybės valdančiojoje koalicijoje nėra. Štai parlamentinio Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas perspėja, kad PVM mažinimą pirkėjai vargu, ar pajus.

„Žmonės turi gauti didesnius atlyginimus, kitas išmokas, nuėjęs į parduotuvę turi nusipirkti, kas jam patinka ir ką valgo. O nebūtinai tik kopūstą ar morką, kurie turėtų lyg pigiau kainuoti“, – komentuoja A. Sysas.

Su siūlymu nesutinka opozicija ir ekonomistai

A. Sysui antrina ir opoziciniai konservatoriai.

„Prekybininkai yra grupė, kuri iš PVM lengvatų ilgainiui laimi. Nėra jokių garantijų, kad kiek bus sumažintas PVM, kad tiek pat pigs ir ilgai laikysis sumažintos prekių kainos. Norėtųsi matyti ne tik biudžetą tuštinančias iniciatyvas, bet ir kuo ruošiamasi kompensuoti netektis“, – sako Seimo narys, konservatorius Mindaugas Lingė.

Ir kai kurie ekonomistai perspėja, kad vaisių, daržovių ir uogų PVM sumažinimą pirkėjai vargu, ar pajus.

„Daržovių, vaisių kainos beveik tokios pat kaip Lietuvoje. Klausimas, ar Latvija, turėdama mažesnį PVM tarifą tik Latvijoje užaugintiems vaisiams, daržovėms ir uogoms žemesnių kainų labai ir neturi“, – teigia SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.

PVM sumažinimui vaisiams ir daržovėms pritaria profesinės sąjungos. Tačiau joms nerimą kelia valdančiųjų svarstymai lengvatinį 9 proc. tarifą padidinti iki 12 proc., dėl ko brangs malkos, centrinis šildymas, knygos, transporto bilietai.

Tačiau verslo atstovai ragina valdančiuosius elgtis atvirkščiai – padidinti 1 proc. PVM vietoje GPM ir pelno mokesčių didinimo.

Visgi profesinės sąjungos nepritaria kone šimto verslo organizacijų raginimui padidinti 1 proc. PVM visoms prekėms.

