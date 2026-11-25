Laisvės prospekte esančius kioskus planuojama visiškai nugriauti dar šią savaitę. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Vilniaus aplinkos ir gatvių tvarkymo bendrovė „Grinda“.
„Jie jau kelerius metus stovėjo apleisti, o gyventojų nerimą kėlė ir tai, kad šiuos statinius buvo pradėję niokoti jaunuoliai“, – skelbia bendrovė.
Kodėl griaunami kioskai Laisvės prospekte?
Be to, pasak bendrovės, kioskai neatitiko jiems taikomų reikalavimų ir neturėjo leidimų prekybai.
„Kitaip sakant, iš jų nei grožio, nei naudos. Karoliniškėse bus saugiau ir tvarkingiau“, – rėžė „Grinda“.