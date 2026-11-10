Sinkevičius viliasi, kad bus grįžta prie degalų akcizo mažinimo

„Aš manau, kad mes vis tiek turime galimybę grįžti prie akcizų – demokratų pasiūlymas yra Vyriausybėje ir laukiame Vyriausybės išvados. Aš manau, kad biudžeto kontekste tai yra galimybė sugrįžti prie to klausimo“, – žurnalistams antradienį Seime sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis V. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, demokratai siūlo mažinti dyzelino akcizą 10 centų už litrą jo kainai viršijus 2,25 euro, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti, kaip elgtis kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą.
Seimo narys demokratas Algirdas Butkevičius spalio viduryje teigė, kad demokratai siūlys mažinti akcizus ir iki ES leidžiamos normos sumažinti CO2 dedamąją. Anot jo, tai leistų degalų kainas sumažinti 12–15 centų.
Finansų ministras Taurimas Valys anksčiau teigė, kad lėtesnis CO2 dedamosios didinimas dar neatsispindi 2027 metų biudžeto projekte, nes dar vertinama tokio galimo sprendimo įtaka valstybės pajamoms. Be to, su Europos Komisija dar kalbama apie galimybes šią dedamąją didinti mažiau nei įsipareigota anksčiau.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Vyriausybė siūlys nuo sausio didėsiančius degalų akcizus didinti mažiau nei numatyta, tačiau sprendimas dėl to bus priimtas, tikėtina, tik kitų metų pradžioje.
BNS rašė, kad pagal dabar galiojantį Akcizų įstatymą benzino CO2 dedamoji kitąmet turėtų augti 2,4 cento iki 12 centų už 1 litrą, o dyzelino – 7,74 cento iki 13,1 cento.