Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sinkevičius pavedė Taminskui įvertinti galimybes taikyti nuolaidas viešajam transportui

2026-09-23 10:52 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 10:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dyzelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybes turi Vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui.

Eismas. ELTA / Andrius Ufartas

Dyzelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybes turi Vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui.

REKLAMA
3

„Paprašiau, kad susisiekimo ministras pasinagrinėtų, kaip mes galėtume grįžti prie temos, nes seniau jau buvo nuolaida traukiniams, tad matyt, galime kalbėti ir apie kitokio pobūdžio nuolaidas. Kiek tos erdvės yra šioje vietoje – atsakymo dar neturiu, bet nagrinėjame“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot ministro pirmininko, jei Vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas „LTG Link“ traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų, planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Vėlgi, reikia pabrėžti, kad tai nebūtų baigtinės priemonės. Ką ne kartą ir finansų ministras minėjo, yra tam tikros priemonės verslo subjektams – lengvatinės paskolos per ILTE apyvartinių lėšų trūkumui ir taip toliau. Yra tam tikrų priemonių, jos ne vien fiskalinės ar mokestinės“, – tikino M. Sinkevičius.

REKLAMA

„Tiesa, objektyviai turbūt, valstybės veikimas į dabartinę globalią energetikos situaciją pasaulyje yra gana ribotas“, – pripažino ministrų kabineto vadovas.

M. Sinkevičius jau anksčiau ne itin pozityviai kalbėjo apie idėją laikinai sumažinti dyzelino akcizą. Anot jo, akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį. 

REKLAMA
REKLAMA

Premjero teigimu, dėl didelės tokios priemonės kainos kol kas neaišku, ar Vyriausybė ryžtųsi ją taikyti. Vienas iš valdančiosios koalicijos partnerių – demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius savo ruožtu sakė, jog jo vadovaujama partija palaikytų laikiną akcizo sumažinimą.

Kaip skelbė ELTA, M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad Vyriausybė galėtų svarstyti intervencines priemones, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų 100 JAV dolerių už barelį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) anksčiau kaip vieną iš galimų kriterijų akcizo mažinimui įvardijo 2,20 euro už litrą vidutinę dyzelino kainą, jeigu toks kainų lygis išsilaikytų bent penkias darbo dienas iš eilės.

LEA duomenimis, antradienio rytą vidutinė dyzelino kaina Lietuvos degalinėse siekė 2,32 euro už litrą. Dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 2,15 iki 2,4 euro už litrą.

Tuo metu vidutinė benzino kaina siekė 2,02 euro už litrą. „Brent“ naftos kaina buvo 100,34 JAV dolerio už barelį.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų