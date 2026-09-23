Sinkevičius pavedė Taminskui įvertinti galimybes taikyti nuolaidas viešajam transportui

„Paprašiau, kad susisiekimo ministras pasinagrinėtų, kaip mes galėtume grįžti prie temos, nes seniau jau buvo nuolaida traukiniams, tad matyt, galime kalbėti ir apie kitokio pobūdžio nuolaidas. Kiek tos erdvės yra šioje vietoje – atsakymo dar neturiu, bet nagrinėjame“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Anot ministro pirmininko, jei Vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas „LTG Link“ traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų, planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis.
„Vėlgi, reikia pabrėžti, kad tai nebūtų baigtinės priemonės. Ką ne kartą ir finansų ministras minėjo, yra tam tikros priemonės verslo subjektams – lengvatinės paskolos per ILTE apyvartinių lėšų trūkumui ir taip toliau. Yra tam tikrų priemonių, jos ne vien fiskalinės ar mokestinės“, – tikino M. Sinkevičius.
„Tiesa, objektyviai turbūt, valstybės veikimas į dabartinę globalią energetikos situaciją pasaulyje yra gana ribotas“, – pripažino ministrų kabineto vadovas.
M. Sinkevičius jau anksčiau ne itin pozityviai kalbėjo apie idėją laikinai sumažinti dyzelino akcizą. Anot jo, akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį.
Premjero teigimu, dėl didelės tokios priemonės kainos kol kas neaišku, ar Vyriausybė ryžtųsi ją taikyti. Vienas iš valdančiosios koalicijos partnerių – demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius savo ruožtu sakė, jog jo vadovaujama partija palaikytų laikiną akcizo sumažinimą.
Kaip skelbė ELTA, M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad Vyriausybė galėtų svarstyti intervencines priemones, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų 100 JAV dolerių už barelį.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) anksčiau kaip vieną iš galimų kriterijų akcizo mažinimui įvardijo 2,20 euro už litrą vidutinę dyzelino kainą, jeigu toks kainų lygis išsilaikytų bent penkias darbo dienas iš eilės.
LEA duomenimis, antradienio rytą vidutinė dyzelino kaina Lietuvos degalinėse siekė 2,32 euro už litrą. Dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 2,15 iki 2,4 euro už litrą.
Tuo metu vidutinė benzino kaina siekė 2,02 euro už litrą. „Brent“ naftos kaina buvo 100,34 JAV dolerio už barelį.