Šimonytė: Užimtumo tarnyba skirta darbo ieškantiems žmonėms

Ji pabrėžė, kad šiuo atveju svarbiausia tai, kad nekyla ginčų dėl pačių pasiūlymų krypties.

„Ir darbdaviai, ir darbuotojai sutaria, kad Užimtumo tarnyba yra skirta tiems žmonėms, kurie ieško darbo. Tai neturi būti kažkoks langelis, kur užsiregistruoja žmonės ne ieškantys darbo, bet gaunantys kitas, sakykime, kažkokias socialines lengvatas ir tokiu būdu apkraunantys pačios Užimtumo tarnybos specialistų darbotvarkę bandymu įsilyti darbą žmonėms, kurie nėra motyvuoti tą darbą priimti“, – antradienį žurnalistams sakė I. Šimonutė.

Ji tikisi, kad dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymų, pirmadienį pristatytų Trišalėje taryboje, dar bus diskutuojama

„Aš manau, kad diskusija dėl siūlomų pakeitimų dar bus (...). Tam ir yra pristatymas, kad visi galėtų pateikti savo pastabas. Į tas pastabas, tikrai, manau, ministerija yra linkusi geranoriškai atsižvelgti“, – teigė premjerė.

Ministerija siūlo, kad darbo neturinčiam žmogui per pusmetį du kartus būtų siūlomas darbas, atitinkantis jo kvalifikaciją, o darbo užmokestis galėtų siekti 60 proc. buvusio atlyginimo. Nuo septinto mėnesio jam būtų siūlomas bet koks darbas, o jo atsisakius, jis netektų bedarbio statuso.

Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai sako, kad nors ministerijos siūloma kryptis yra gera ir pokyčių reikia, tačiau laikas darbą žmogui susirasti per šešis mėnesius yra per trumpas, o siūlomo darbo atlyginimo riba – per maža ir neatliepia tikslo „išlipti“ iš pigios darbo jėgos duobės.

Lapkričio pradžioje šalyje buvo 189,8 tūkst. darbo neturinčių asmenų, iš jų 23 tūkst. per mėnesį suteiktas bedarbio statusas.