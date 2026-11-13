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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šimkus: valdžia turėtų panaikinti ekonomiškai nepagrįstas lengvatas

2026-11-13 22:00 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 22:00
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Valdantiesiems svarstant, kaip sumažinti Mastrichto kriterijų viršijantį fiskalinį 2027 metų deficitą bei ieškant papildomų pajamų į biudžetą, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad valdžia turėtų panaikinti ekonomiškai nepagrįstas lengvatas.

Gediminas Šimkus Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Valdantiesiems svarstant, kaip sumažinti Mastrichto kriterijų viršijantį fiskalinį 2027 metų deficitą bei ieškant papildomų pajamų į biudžetą, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad valdžia turėtų panaikinti ekonomiškai nepagrįstas lengvatas.

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„Pavyzdžiui, Lietuva turi lengvatinį pelno mokesčio tarifą mažoms įmonėms. Jis buvo įvestas su gerąja intencija, kad štai mažos įmonės, mes joms duosime tam tikrą paramą ir jos išaugs. Matome priešingą rezultatą, kad mažos įmonės lieka ties ta, vadinkime, mokesčių lengvatos riba ir neauga, o lieka mažos, nes tai yra palankesnis mokesčių tarifas“, – penktadienio vakarą LRT laidoje „Dienos tema“ sakė G. Šimkus.

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Įvardijo, kiek lengvata kainuoja valstybei

Pasak jo, ši lengvata valstybei per metus kainuoja apie šimtą milijonų eurų ar net daugiau.

„Be jokios abejonės, visas lengvatas reikia peržiūrėti. Kai kurios lengvatos, kaip aš vadinu, yra gero gyvenimo lengvatos“, – sakė Lietuvos banko vadovas.

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Kaip pavyzdį G. Šimkus paminėjo akcizo lengvatą kraftiniam alui, vynui.

„Aš suprantu, kad buvo metas, kai reikėjo paremti, bet ar tikrai dabar, kai yra tokie valstybės poreikiai, tai yra tai, ko reikia?“, – sakė G. Šimkus.

Jo manymu, galėtų būti peržiūrėtos ir gyventojų pajamų mokesčio lengvatos darbdavių bei giminaičių dovanoms, loterijų laimėjimams, nes dėl jų valstybė netenka 120–130 milijonų eurų.

„Planuojant biudžetą labai svarbu, kaip ir žmogui, pirmiausia susiskaičiuoti labai aiškiai pajamas, pažiūrėti, kur galima gauti daugiau, ir tada planuoti išlaidas“, – „Dienos temoje“ sakė Lietuvos banko vadovas.

indeliai.lt

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