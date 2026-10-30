Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šimkus: neturime iliuzijų, kad sugrįš senasis bankininkystės modelis

2026-10-30 09:36 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 09:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos bankui (LB) paskelbus apie kai kurių didžiųjų komercinių bankų pažadą plėsti paslaugas regionuose, centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad grįžti prie buvusio banko skyrių veiklos modelio neįmanoma, nes jų paslaugos vis labiau keliasi į skaitmeninę erdvę.

Gediminas Šimkus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (16)

Lietuvos bankui (LB) paskelbus apie kai kurių didžiųjų komercinių bankų pažadą plėsti paslaugas regionuose, centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad grįžti prie buvusio banko skyrių veiklos modelio neįmanoma, nes jų paslaugos vis labiau keliasi į skaitmeninę erdvę.

REKLAMA
0

„Mes nekalbame ir neturime jokių iliuzijų, kad sugrįš senasis bankininkystės modelis, kuris buvo tada, kada dar ten nebuvo nei kompiuterių, nei interneto, ir viskas vyko fizine forma. Ne, to nesugrąžinsi“, – LRT radijui penktadienį sakė G. Šimkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gediminas Šimkus

„Finansinių paslaugų transformacija yra milžiniška ir didžioji dalis bankų paslaugų yra persikėlę į skaitmeninę erdvę, ir dar toliau – dabar kalbama apie tokenizacijas (turto vienetų suskaitmeninimą – BNS) ir kitus panašius dalykus“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau, pasak LB vadovo, nepaisant to, kiekvienas žmogus turi patogiai gauti banko paslaugas: „Mes neturime turėti tokių atvejų, kad iš vieno Lietuvos galo reikia važiuoti į kitą Lietuvos galą susitvarkyti kažkokį tik gyvai sutvarkomą dalyką.“

REKLAMA

Anot G. Šimkaus, patogios, saugios ir prieinamos finansinės paslaugos yra LB mokėjimų strategijos kryptis: „Finansinė paslauga yra būtinybė žmogui.“

Jo teigimu, bankų paslaugos mažesniuose miestuose bus teikiamos pagal realų gyventojų poreikį – bankui veikiant nuolat arba atvykstant mobiliosioms komandoms pagal iš anksto nustatytą grafiką.

„Nekalbame apie skyrius, kuriuos, kaip įprasta, kad atėjai ar devintą, ar ketvirtą (valandą – BNS), ar trečiadienį, ar pirmadienį, visada randi veikiantį banką ir nuobodžiaujantį banko darbuotoją“, – tikino G. Šimkus.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, pasak LB vadovo, siekiama, kad mažesnėse vietovėse atsirastų dar 50 bankomatų: „Dirbame tokiu būdu, kad penkių kilometrų atstumu asmuo galėtų rasti bankomatą, kuriame galėtų patogiai išsiimti savo pensiją, atlyginimą ar kitaip.“ .

Kaip rašė BNS, kitąmet sausį–kovą nauji kintamo darbo laiko konsultacijų skyriai turėtų atsirasti Prienų, Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse, o dar šiemet – Trakuose. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 155 bankų skyriai ir jų alternatyvos 46 savivaldybėse.

Įvertinus ir žiedines savivaldybes fizinis bankų paslaugų prieinamumas laikomas užtikrintu 50 iš 60 savivaldybių.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų