Šimkus: neturime iliuzijų, kad sugrįš senasis bankininkystės modelis

„Mes nekalbame ir neturime jokių iliuzijų, kad sugrįš senasis bankininkystės modelis, kuris buvo tada, kada dar ten nebuvo nei kompiuterių, nei interneto, ir viskas vyko fizine forma. Ne, to nesugrąžinsi“, – LRT radijui penktadienį sakė G. Šimkus.
„Finansinių paslaugų transformacija yra milžiniška ir didžioji dalis bankų paslaugų yra persikėlę į skaitmeninę erdvę, ir dar toliau – dabar kalbama apie tokenizacijas (turto vienetų suskaitmeninimą – BNS) ir kitus panašius dalykus“, – pridūrė jis.
Tačiau, pasak LB vadovo, nepaisant to, kiekvienas žmogus turi patogiai gauti banko paslaugas: „Mes neturime turėti tokių atvejų, kad iš vieno Lietuvos galo reikia važiuoti į kitą Lietuvos galą susitvarkyti kažkokį tik gyvai sutvarkomą dalyką.“
Anot G. Šimkaus, patogios, saugios ir prieinamos finansinės paslaugos yra LB mokėjimų strategijos kryptis: „Finansinė paslauga yra būtinybė žmogui.“
Jo teigimu, bankų paslaugos mažesniuose miestuose bus teikiamos pagal realų gyventojų poreikį – bankui veikiant nuolat arba atvykstant mobiliosioms komandoms pagal iš anksto nustatytą grafiką.
„Nekalbame apie skyrius, kuriuos, kaip įprasta, kad atėjai ar devintą, ar ketvirtą (valandą – BNS), ar trečiadienį, ar pirmadienį, visada randi veikiantį banką ir nuobodžiaujantį banko darbuotoją“, – tikino G. Šimkus.
Be to, pasak LB vadovo, siekiama, kad mažesnėse vietovėse atsirastų dar 50 bankomatų: „Dirbame tokiu būdu, kad penkių kilometrų atstumu asmuo galėtų rasti bankomatą, kuriame galėtų patogiai išsiimti savo pensiją, atlyginimą ar kitaip.“ .
Kaip rašė BNS, kitąmet sausį–kovą nauji kintamo darbo laiko konsultacijų skyriai turėtų atsirasti Prienų, Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse, o dar šiemet – Trakuose.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 155 bankų skyriai ir jų alternatyvos 46 savivaldybėse.
Įvertinus ir žiedines savivaldybes fizinis bankų paslaugų prieinamumas laikomas užtikrintu 50 iš 60 savivaldybių.