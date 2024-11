Šilutės rajono darželio darbuotoja pavogė vaikams skirtus kiaušinius: aiškino, kad pasiskolino

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus inspektoriai, lapkričio 5 d. atlikę planinį patikrinimą Šilutės rajono Švėkšnos lopšelio-darželio maisto ruošimo patalpose, nustatė, kad galimai vaikų maistui skirti kiaušiniai buvo pasisavinti ir nepanaudoti ruošiant maistą darželinukams, praneša VMVT.

Patikrinę virtuvės personalo persirengimo patalpą tarp asmeninių daiktų spintelėje VMVT inspektoriai surado septynis vištų kiaušinius – jų išvaizda ir ženklinimas sutapo su darželio virtuvės šaldytuve buvusiais kitais kiaušiniais. Virtuvės darbuotojos aiškinimu, tarp daiktų surasti kiaušiniai buvo „pasiskolinti“ asmeniniam naudojimui.

Patikrinimo metu rasta ir daugiau pažeidimų: neužtikrintas atsekamumas maisto gaminimo etapuose, pavyzdžiui, nefiksuotos mėsos produktų užšaldymo datos, produktų sandėlyje nekontroliuotos maisto laikymo sąlygos ir temperatūros.

Tarp kitų pažeidimų nustatyta ir tai, kad į jau panaudotas maisto produktų pakuotes buvo perdedami kito maisto likučiai, kaip antai: tikrinimo metu rasta šaldyta kiauliena, kuri buvo supakuota nuo duonos likusiame, jau panaudotame maišelyje, o birių kruopų likučiai buvo perpilti į nuo makaronų likusius, panaudotus maišelius.

Be to, buvo užfiksuota, kad dezinfekciniai skysčiai, galimai norint sutaupyti, buvo perpilstomi į kitų gamintojų pakuotes, kas yra draudžiama, o gamybinio inventoriaus dezinfekcija apskritai nepasirūpinta – nors tai yra privalomi reikalavimai maisto saugai užtikrinti. Vartojimui nebetinkami šalutiniai gyvūniniai produktai nebuvo reguliariai išvežami – nustatyta, jog iš viso per 2024 metus jie išvežti vos 3 kartus ir labai mažais kiekiais.

Už šiuos pažeidimus atsakingam asmeniui taikyta administracinė atsakomybė pagal LR administracinių nusižengimų kodeksą – skirta 150 eurų bauda.