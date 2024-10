Maitinimą darželyje organizuojanti įmonė sulaukė griežtų VMVT sankcijų

Pranešimuose darželinukų tėvai nurodė, kad darželyje gaminamas nekokybiškas maistas, neteikiami sezoniniai švieži vaisiai ir daržovės. Aktyviai į maitinimo problemos sprendimą įsitraukę tėvai daug priekaištų išsakė ir dėl į įstaigą atvežamų produktų tinkamumo vartoti, nes pastebėjo, kad pažeidžiamos jų transportavimo sąlygos ir temperatūrinis režimas, nesilaikoma higienos, o apžiūrėję iš transporto priemonės kraunamus produktus batono pakuotėje netgi aptiko vabalą.

VMVT patikrino tiek maitinimą darželyje organizuojančią UAB „CNC Catering“, tiek ir maisto tiekėją – įmonę UAB „Handelshus“, kurios sandėliavimo veikla vykdyta Vilniuje.

„Tikrinimo metu darželio valgykloje užfiksavome patiekalų sudėties neatitikimų, kai pavyzdžiui kopūstų ir morkų salotose naudotas rafinuotas rapsų aliejus, nors pagal receptūrą turėjo būti šalto spaudimo saulėgrąžų aliejus. Daržovės buvo stipriai žemėtos ir laikytos patalpose, kuriose kaupėsi nešvarumai. UAB „CNC Catering“ vaikų maitinimui tiekė obuolių džemą su draudžiamais konservantais E220, E223. Ruošiant maistą, kai kuris gamybos inventorius naudotas ne pagal paskirtį ir ne visas inventorius buvo paženklintas“, – komentuoja VMVT Priežiūros departamento Kauno apygardos priežiūros skyriaus patarėja Danguolė Grigalevičienė.

Anot inspektorės, tėvams skundžiantis prasta darželį lankančių vaikų maitinimo kokybe, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras sudarė darbo grupę, kuri, dalyvaujant ir tėvų atstovams, aiškinosi, ar nėra maitinimo organizavimo pažeidimų ir kituose šio darželio skyriuose.

VMVT inspektoriai kartu su šia darbo grupe spalio 10 d. patikrinimus vykdė Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ maisto paruošimo skyriuje Vytauto g. ir Pakertų skyriaus „Aitvaras“ maisto paruošimo vietoje.

Tikrinant darželio virtuvę Žiežmariuose, Vytauto g., šiukštūs higienos pažeidimai fiksuoti maisto produktų sandėlyje, kur surasta nemažai produktų su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu bei nekokybiškų daržovių: pagedusių, pajuodusių morkų, pelėsiu pasidengusių burokėlių ir pan. Inspektoriai taip pat aptiko, kad makaronai su vištienos kukuliais buvo laikomi per žemoje temperatūroje nei turėtų (+43,3 °C , nors turėjo būti ne žemesnėje +63 °C ), be to, jie buvo pateikiami be pomidorų padažo ir fermentinio sūrio kaip numatyta receptūroje. Dėl visų nustatytų šiurkščių maisto tvarkymo pažeidimų Vytauto g. esančiame maisto vaikams paruošimo skyriuje UAB „CNC Catering“ veikla nuo spalio 15 d. laikinai sustabdyta, nurodyta pašalinti nustatytus trūkumus, o pasenusius produktus sunaikinti.

Patikrinimo metu valgykloje Pakertų kaime, Ateities g., inspektoriai surado jau nebetinkamų naudoti maisto produktų – apvytusių, sudygusių burokėlių, pernokusių ir gesti pradėjusių kriaušių. Darželio virtuvėje ruošiant maistą nesistengta išvengti kryžminės taršos, patalpose pastebėta musių. VMVT įpareigojo UAB „CNC Catering“ pašalinti pažeidimus bei sugriežtinti patiekalų kokybės kontrolę. Dėl visų teisės aktų pažeidimų šiai įmonei pradėta administracinė teisena.

„Patikrinimų metu užfiksuoti higienos ir maisto saugos pažeidimai darželio valgyklose ir patiekalų gamybai galimai naudoti jau pasibaigusio vartojimo produktai – netoleruotinas dalykas. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriai tikrinami reguliariai, tačiau aplaidaus požiūrio ir neatsakingumo, kaip kad parodė pastarasis atvejis, dar vis nustatome. Šią situaciją būtent „Vaikystės dvaras“ darželio maisto ruošimo vietose išaiškinti padėjo sunerimusių maisto kokybe tėvų pranešimai, todėl norime paraginti visus – tiek ugdymo įstaigų administracijas, tiek ir tėvus aktyviai domėtis, kokiu maistu ugdymo įstaigose maitinami vaikai ir pastebėjus maisto saugos ar higienos pažeidimus nedelsiant apie tai informuoti. Neatitikimus dėl maitinimo darželiuose turėtų atidžiau fiksuoti ir visuomenės sveikatos specialistai bei kartu su administracija ieškoti prevencinių sprendimų“, – teigė VMVT atstovė.

VMVT vykdant tyrimą buvo išsiaiškinta, kad maisto produktus Kaišiadorių rajono mokyklai-darželiui „Vaikystės dvaras“ tiekė UAB „Handelshus“. Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus inspektoriai patikrinę šios įmonės sandėliavimo veiklą Vilniuje sustabdė ją dėl itin šiurkščių, tiesioginį poveikį produktų saugai ir kokybei darančių pažeidimų, apie kuriuos jau buvo skelbta praeitą savaitę.