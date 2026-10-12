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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šildymo sezonas pradedamas ir Vilniaus rajone

2026-10-12 11:46 / šaltinis: ELTA
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2026-10-12 11:46
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Nuo spalio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybėje pradedamas 2026–2027 m. šildymo sezonas. Nuo šiandien šildymas įjungiamas švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, daugiabučiuose namuose ir kituose pastatuose, kuriuose šiluma tiekiama centralizuotai.

Šildymas Andrius Ufartas/ELTA

Nuo spalio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybėje pradedamas 2026–2027 m. šildymo sezonas. Nuo šiandien šildymas įjungiamas švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, daugiabučiuose namuose ir kituose pastatuose, kuriuose šiluma tiekiama centralizuotai.

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„Rudeniški orai vėsta, o ir gyventojai teiraujasi, kada bus įjungtas šildymas. Svarbu, kad tiek gyventojai, tiek vaikai ir darbuotojai ugdymo ir kitose įstaigose jaustųsi komfortiškai. Atsižvelgdami į oro sąlygas, šildymo sezoną Vilniaus rajone pradedame šiandien. Savivaldybės komunalinės įmonės tam pasiruošusios – atlikti reikalingi pasirengimo darbai. Šilumos energija centralizuotai šildomus objektus pasieks artimiausiu metu“, – pranešime teigė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.

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Vilniaus rajone pradedamas šildymo sezonas

Šildymo sezono pradžia nustatoma atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą – kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos.

Praėjusiais, 2025–2026 m. šildymo sezonas Vilniaus rajone pradėtas 2025 m. spalio 2 d., o baigtas – 2026 m. balandžio 30 d.

2024–2025 m. šildymo sezono pradžia buvo paskelbta 2024 m. spalio 4 d., o pabaiga – 2025 m. balandžio 17 d.

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