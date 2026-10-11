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TV3 naujienos > Verslas

Neleiskite žiemai nustebinti: ekspertas atsakė, kokia šildymo sistema neužšals net per didžiausius šalčius

2026-10-11 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-11 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiuolaikinis namas – tai ne tik keturios sienos ir stogas, bet ir sudėtinga inžinerinė sistema, kurios širdis šaltuoju metų laiku yra šildymas. Tačiau kaskart spustelėjus stipresniam šaltukui, pasikartoja tas pats scenarijus: dešimtys naujakurių susiduria su užšalusiomis sistemomis, nešildančiais siurbliais ir skubiai ieško meistrų pagalbos. Kodėl taip nutinka ir kaip pasiruošti žiemai, kad namuose visada būtų šilta?

Šiuolaikinis namas – tai ne tik keturios sienos ir stogas, bet ir sudėtinga inžinerinė sistema, kurios širdis šaltuoju metų laiku yra šildymas. Tačiau kaskart spustelėjus stipresniam šaltukui, pasikartoja tas pats scenarijus: dešimtys naujakurių susiduria su užšalusiomis sistemomis, nešildančiais siurbliais ir skubiai ieško meistrų pagalbos. Kodėl taip nutinka ir kaip pasiruošti žiemai, kad namuose visada būtų šilta?

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Laidoje „Viskas pamatuota“ apie šildymo sprendimus, praėjusios žiemos pamokas ir gruntinių siurblių atgimimą kalbėjo šildymo įrangos specialistas Andrius Vasiliauskas.

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Po kelių šiltesnių žiemų daugelis gyventojų buvo pripratę prie minimalių šildymo sąnaudų ir paprastų sprendimų. Tačiau užklupę dideli šalčiai greitai parodė, kad ne visos sistemos sugeba atlaikyti kritines temperatūras.

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„Po pernai labai šaltos žiemos atsiranda žmonės, kurie ne tik į kainą orientuojasi, bet į tuos sprendimus, kurie tikrai užtikrintų sklandų šildymą visą žiemos periodą. Įrangos pasirinkimo tikrai yra – tiek šilumos siurbliai oras–oras, oras–vanduo, tiek gruntiniai siurbliai. Svarbiausia kiekvienam individualiai padėti pasirinkti tai, kas geriausiai atitinka namo poreikius“, – teigė A. Vasiliauskas.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Namų šildymas

Eksperto teigimu, dažniausia sistemų užšalimo ar gedimų priežastis – neteisingas įrangos parinkimas dar projektavimo stadijoje, kai aklai vaikomasi tik prekės ženklo arba netinkamų parametrų.

„Jeigu parinkta įranga neatitinka jūsų namo charakteristikos, dažniausiai tos problemos ir atsitinka. Labai svarbu įvertinti ne tik pačią įrangą, bet pasižiūrėti, koks bus servisas, kokie yra atsarginių detalių tiekimo terminai. Visą tai reikia įvertinti kompleksiškai – tada visą žiemos sezoną bus ramu“, – pabrėžė pašnekovas.

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Į rinką grįžta gruntiniai šilumos siurbliai

Nors pastaraisiais metais itin populiarūs buvo šilumos siurbliai oras–vanduo, po atšiaurių šalčių gyventojai vėl atsigręžia į technologiją, kuriai lauko temperatūros svyravimai nedaro jokios įtakos – gruntinius šilumos siurblius.

„Jiems lauko temperatūra labai mažai turi įtakos, o klientai itin vertina būtent šią kokybę ir stabilumą“, – aiškino A. Vasiliauskas.

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Kaip aiškino ekspertas, gruntinio šildymo principas paremtas šilumos paėmimu iš žemės gylio: sklype įrengiami vertikalūs arba horizontalūs gręžiniai, iš kurių gaunama energija kompresoriaus pagalba paverčiama šiluma patalpoms.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Laidą „Viskas pamatuota“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 11:00 val. per TV6.

indeliai.lt

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