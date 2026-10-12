Šildymo sezono pradžia: senuosius šilumos punktus turintys pastatai dalyje miestų jau šildomi

Tokių pastatų sostinėje yra 464 – apie kelis procentus visų šildomų pastatų, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1 proc. miesto gyventojų, BNS informavo savivaldybė.
Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senais šilumos punktais
Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo pirmadienio bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams.
Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti.
Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų – Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos.
Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną – šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai.