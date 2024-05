Šiaulių bankas: šiemet Lietuvos BVP augs 2 proc., metinė infliacija sieks 0,9 proc.

„Infliacija išliks prislopusi pirmąjį pusmetį, tačiau gali šiek tiek atsitiesti rudeniop, kuomet, tikėtina, mažinamos palūkanų normos didins pasaulio pramonės centrų plėtrą ir apetitą žaliavoms bei įlies optimizmo brandžių ekonomikų vartotojams“, – banko pranešime ketvirtadienį teigė ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

Anot banko, 2025-ais metais metinė infliacija sieks 2,3 proc., BVP augimas – 2,7 proc.

Anot I. Genytės-Pikčienės, sunkumų atkarpai Lietuvos ekonomika buvo gerai pasirengusi – tai lėmė žemas gyventojų ir verslo įsiskolinimo lygis, sėkmingi plėtros metai po pandemijos ir laiku Lietuvos ūkį pasiekusios gausesnės Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos.

„Išnykusi infliacija, dinamiška darbo rinka ir spartus atlyginimų augimas jau leido perkamajai galiai atsitiesti. Dėl to netrukus turėtų įsibėgėti namų ūkių vartojimo augimas, o Europai sulaukus žemesnių palūkanų normų, rudeniop drąsiau atsities privačios investicijos, sustiprės eksporto augimas“, – prognozuoja I. Genytė-Pikčienė.

REKLAMA

REKLAMA

Šiaulių banko prognozėmis, vidutinis nedarbo lygis šiemet sudarys 7,2 proc., o kitais metais – 6,5 proc.

I. Genytės-Pikčienės teigimu, didelę įtaką daro migracija, kuri iš pradžių augo dėl pandemijos, vėliau – politinio persekiojimo Baltarusijoje, tuomet – karo Ukrainoje. Anot ekonomistės, nuo 2020 metų į Lietuvą sugrįžta daugiau Lietuvos piliečių nei išvyksta.

REKLAMA

„Užimtumo tarnybos duomenimis, sausį–kovą per mėnesį įregistruotų bedarbių skaičius išliko stabilus ir daugmaž atitiko penkerių metų vidurkį. Be to, tokio aukšto užimtųjų skaičiaus, koks buvo stebimas pastaraisiais ketvirčiais, Lietuva nebuvo regėjusi nuo laikų iki 2009 metų,“ – teigė I. Genytė-Pikčienė.

Vis dėl to, nuo 2022 metų rugsėjo per mėnesį naujų darbo vietų įregistruojama mažiau nei naujų bedarbių, o sausio-kovo mėnesiais vidutinis per mėnesį įregistruotų naujų darbo vietų skaičius buvo 1,5 karto mažesnis nei penkerių metų vidurkis.

REKLAMA

REKLAMA

Banko prognozėmis, vidutinis bruto darbo užmokestis šiemet išaugs 9,5 proc. per metus, o 2025 metais – 8,7 proc.

„Atlyginimų augimą šiemet skatina pernykščiai sprendimai nuo metų pradžios dešimtadaliu pakelti mėnesinį minimalų darbo užmokestį ir gerinti atlygį viešojo sektoriaus darbuotojams. Šiemet – rinkimų metai, tad, tikėtina, politiniai sprendimai dėl pajamų augimo kitąmet bus ne mažiau dosnūs“, – teigė ekonomistė.