Ši verslo įdėja ne juokais nuliūdino Lietuvos milijonierių: „Siūlyčiau patiems daužyt savo projektą“

Nuo euforijos ir džiaugsmo iki negailestingos kritikos – būtent taip atrodys pirmoji laida, kurią žiūrovai išvys jau šį vakarą.

Derybų sukelta įtampa prakaituoti vers ne tik dalyvius, bet ir „ryklius“. Juk pastarieji rizikuoja savo pinigais, todėl yra pasiryžę investuoti tik ten, kur mato visokeriopą ateities perspektyvą.

Būtent todėl įtikinti „ryklius“ nebus taip paprasta. Idėjas pristatantis projekto dalyviai turės tik 10 minučių parodyti, jog yra verti investicijų. O „rykliai“ per šį laiką turės apsispręsti, ar verta rizikuoti savo asmeniniais pinigais ir investuoti.

„Ryklius“ dalyviai įtrauks į pirties procedūrą, išsiaiškins, iš kur buvo pirkti jų drabužiai, nustebins muzikiniu traktoristų verslo prisistatymu bei kitomis idėjomis.

Ignas ir Rokas į studiją žengs įsitikinę, kad jų verslas – perspektyvus. Vaikinai pristatys prograramėlę „Garmio“, kurios naudojimo tikslas – surasti taip trokštamą įvaizdį, net jeigu jo elementus gali išvysti tik ant kito žmogaus gatvėje. Išdėstę programėlės veikimo principus ir savo finansinius tikslus, vaikinai tikės, kad visą tai išgirdę „rykliai“ pamils jų idėja, tačiau viskas pasisuks kiek kita likme.

„Kai jūs ateinate su tokiais pasiūlymais daiktui, kurio nėra – kuris yra fantazija… Tačiau ne jūs dėl to kalti. Čia yra kita problema – jus pripumpuoja steroidų tuose startuolių inkubatiuoriuose ir duoda per mažai kritikos. Liūdina, kad startuolių pasaulyje yra mažai savikritikos. Siūlyčiau patiems daužyt savo projektą. Tai – per mažai sudaužytas projektas“, – sakys G. Kvietkauskas.

Projektas neabejotinai taps geriausia verslumo pamoka, kuri įkvėps savo idėjomis patikėti ir žiūrovus. Todėl visus tuos, kurie siekia savo svajonių išpildymo, tačiau dar nespėjo užpildyti dalyvio anketos, „rykliai“ vis dar kviečia tai padaryti ir savo sėkmės istoriją pradėti rašyti jau šiandien.

Ištrauką galite pamatyti vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

