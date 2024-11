Verslininkas Robertas Dargis kviečia tapti unikalaus šou dalyviais: „Pinigų yra, reikia idėjų“

Vienas iš projekto investuotojų – nekilnojamojo turto plėtros, statybos paslaugų įmonių grupės „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis.

Šiandien verslininko sėkmės istorija kalba pati už save, tačiau jis atviras – ir pats pradėjo nuo nulio, vos su 60 dolerių kišenėje.

Dalyvio anketą rasite čia.

„Rykliai“ – iš tiesų gyvenimus keičiantis verslumo šou. Stoję prieš penkis garsiausius šalies investuotojus ir pasidaliję unikalia savo verslo idėja, išskirtinio projekto dalyviai gali tikėtis ne tik sulaukti jų susidomėjimo ir investicijų, bet ir savo svajonių išpildymo. „Rykliai“ vos vienu rankos paspaudimu gali išpildyti šou dalyvių svajonę ir padėti jų verslams stiebtis kur kas greičiau, nei to jie pasiektų patys.

Didžiausia kova versle vyksta dėl idėjų

Svarstančius, ar pildyti dalyvio anketą į naują verslumo šou, R. Dargis ragina nebijoti pristatyti net ir nerealiai atrodančių idėjų. Svarbiausia, anot verslininko, yra jomis tikėti.

„Nustebtumėte, kiek pasaulio bankuose guli nejudančių trilijardų, kurie nieko nekuria. Didžiausia kova vyksta būtent dėl idėjų. Jei atsiranda gera idėja, kuri turi savo kelią ir gali būti reikalinga paslauga visuomenei, kodėl neinvestuoti?“ – sako R. Dargis.

Verslininkas įsitikinęs – svarbiausia nenustoti ieškoti idėjų ir nuolat galvoti bei siūlyti, ką galima padaryti geriau. Pirmiausia reikėtų galvoti ne apie pinigus, o apie tai, kaip sukurti produktą, kurio žmonėms tikrai reikia, ir kaip tai padaryti geriausiai.

„Tuomet pinigai savaime ateis iš paskos“, – tikina jis.

R. Dargis pritaria formulei, jog sėkmingam verslininkui pakanka tik 1 procento talento – likusius 99 procentus turi sudaryti sunkus darbas: „Jei esi verslininkas, esi juo 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Tačiau ir to negana – turi savyje talpinti visą puokštę savybių, būti nuolat alkanas rizikai, pokyčiams, gyvenimui ir turėti daug energijos“.

Savo verslą pradėjo vos su 60 dolerių kišenėje

Verslininkas prisipažįsta neturintis išankstinio nusistatymo, kokioms idėjoms projekte degs žalią šviesą – jis tikina būsiantis atviras visoms. R. Dargis žada vertinti ne tik idėjos originalumą, bet ir gebėjimą ją parduoti, gilų dalyko išmanymą bei autorių gebėjimą nuosekliai apgalvoti įgyvendinimą.

„Sėkmingas verslas nebūtinai gimsta iš visiškos naujovės. Galbūt idėja jau sukasi verslo aplinkoje, tačiau nebuvo sėkmingai įgyvendinta. Bet tai – ne kriterijus. Visada galima padaryti geriau“, – sako jis.

Kaip pavyzdį R. Dargis pateikia savo verslą, kurį Nepriklausomybės pradžioje pradėjo nuo nulio, vos su 60 dolerių kišenėje.

„Nemanykite, kad anuomet nebuvo konkurencijos – Lietuvoje tuo metu veikė per 700 statybos bendrovių. Tačiau aš sugebėjau tą pačią idėją perdaryti naujai – pasiūlyti geresnę kokybę, geresnį laiką, naujesnes technologijas, medžiagas ir būtent taip išsikovojau sau vietą. Visada tą pačią idėją gali perdaryti daug geriau. Negali sakyti, kad viskas, kas įmanoma, jau yra sukurta“, – įsitikinęs R. Dargis.

Anot verslininko, labai svarbu nuosekliai judėti pirmyn, tobulėti ir nesustoti pasiekus pirmųjų, kad ir sėkmingų, rezultatų. Jei stabteli – iškart atsilieki.

Sėkmingai žengusi į rinką, „Eika“ dar 1996 metais viena pirmųjų pradėjo siūlyti anuomet netradicinę statybų vystymo paslaugą.

„Tada žmonės pirkdavo tik rinkoje jau esančius senus butus arba tuščius sklypus, ir namą sau statydavo patys. Mes pasiūlėme galimybę iškart nusipirkti pastatytą naują namą ar butą. Tuo metu tai buvo naujiena, kuri stipriai prisidėjo prie mūsų sėkmės ir davė postūmį judėti į priekį su tuo, kas šiandien priimama kaip nekilnojamojo turto vystymo produktas“, – pasakoja R. Dargis.

Šiandien įmonių grupė „Eika“ savo rinkoje yra viena didžiausių ir sėkmingiausių šalyje. Įmonė veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje bei Slovakijoje, o taip pat investuoja į nekilnojamąjį turtą bei jo vystymą, technologijas.

Tikisi, kad projektas lietuvius įkvėps

Į naują verslo šou R. Dargis visų pirma žvelgia kaip į edukacinį projektą. „Kad ir kiek bekalbėtume, kokie esame veržlūs, energingi ir kupini idėjų, drąsos imtis verslo Lietuvoje kol kas trūksta“, – sako jis.

Būdamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu, R. Dargis pasakoja apvažiavęs visą šalį, daug bendravęs ir su mokiniais. Jį nustebino, kad tik nedidelė vaikų dalis savimi tiki ir ateityje nori imtis didelių iššūkių. Dauguma sako nenorintys įsipareigojimų, rizikų, jiems pakanka aiškaus, užtikrinto darbo ir gero atlyginimo.

„Jei valstybėje dominuoja tokio tipo žmonės, valstybė nelabai turi ateities. Šiandien konkurencija pasaulyje yra milžiniška. Idėjos, kurios iš pradžių atrodo nerealios, technologijų proveržio laikais prasiskina kelią ir tampa didžiuliu garvežiu visai ekonomikos sričiai. Tokie projektai turėtų tapti ne tik televizijos, bet ir švietimo sistemos dalimi. Tuomet vis daugiau žmonių susidomės verslu ir bandys atrasti savo talentą. O tam reikia ir drąsos, ir įkvepiančių pavyzdžių“, – įsitikinęs R. Dargis.

Turite verslą ar idėją, kuriai reikia investicijų ir partnerių? Esate įsitikinę, kad jūsų idėja verta garsiausių šalies verslininkų dėmesio? Tai gali būti jūsų sėkmės istorijos pradžia. Pildykite anketą jau šiandien.