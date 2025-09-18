Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seniausia šalies alaus darykla ir populiariausia sporto lyga vienija jėgas: „Gubernija“ tapo strategine LKL partnere

REKLAMA / 2025-09-18 08:47 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Istorinė Lietuvos alaus darykla, 360 m. jubiliejų šiemet švenčianti „Gubernija“, tampa Lietuvos krepšinio lygos (LKL) strategine partnere. Abi organizacijos pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį, kuri sujungs dvi svarbias lietuviškas tradicijas – aludarystės paveldą ir aistrą krepšiniui.

Remigijus Milašius, Algirdas Čiburys, Rasa Liuimienė

„Šiemet „Gubernija“ mini ypatingą progą – 360 metų jubiliejų. Jaučiame, kad ši partnerystė su LKL yra natūralus mūsų kelio tęsinys. Esame seniausia pramonės įmonė Lietuvoje, tačiau šiuolaikiška ir aktyvi organizacija, ilgus metus aktyviai dalyvaujanti visuomeniniame Šiaulių gyvenime. O dabar siekiame dar glaudesnės bendrystės su visuomene, tad naujoji partnerystė leis pergalėmis džiaugtis su dar platesne, nacionaline auditorija.“, – sako „Guberniją“ valdančios bendrovės „MV GROUP Production“ generalinis direktorius Algirdas Čiburys.

Jis priduria, jog bendrovės ambicija – būti matomiems ne tik gimtajame Šiaulių regione, bet ir visoje Lietuvoje bei užsienyje. Krepšinis, kurį, anot jo, vadiname antrąja Lietuvos religija, tam suteikia unikalią platformą.

Pasak „MV GROUP Production“ vadovo, „Gubernijos“ prekės ženklas glaudžiai susijęs su lietuvišku atkaklumu ir pergalėms būtinu charakteriu, o gamyklos simbolis ožys ne veltui įkūnija tokias vertybes kaip ryžtas ir drąsa. „Kaip sportininkai kasdien siekia pergalių, taip ir „Gubernija“ nuolat kovoja dėl aukščiausių pozicijų verslo arenoje ir iš tarptautinių alaus konkursų kasmet grįžta su medaliais – prestižiniuose „World Beer Awards“ apdovanojimuose „Gubernijos“ nealkoholinis „Tamsusis Elis“ 2023 m. buvo išrinktas geriausiu nealkoholiniu alumi pasaulyje, pernai aukso medaliai lagerių kategorijoje skirti „Gubernijos“ „Ekstra“ lageriui ir „German Pils“ pilsneriui, o šiemet konkurso komisija du aukso medalius skyrė „Gubernijos“ nealkoholiniam „Ekstra“ lageriui “, – teigia A. Čiburys.

Jo įsitikinimu, suvienijus jėgas su populiariausia profesionalaus sporto lyga Lietuvoje bus galima tiek verslą, tiek šalies krepšinį pastūmėti dar didesnių pergalių link. „LKL svarba Lietuvos krepšiniui yra neginčijama. Ši lyga ne tik suteikia galimybę augti ir tobulėti jauniesiems talentams, bet ir tampa svarbia platforma, vienijančia krepšinio mylėtojus, sportininkus bei partnerius. LKL rungtynės ir įvairūs renginiai – tai ne tik sportinės varžybos, bet ir bendruomenę telkianti erdvė“, – akcentuoja „MV GROUP Production“ vadovas. 

Ilgalaikė partnerystė leidžia siekti daugiau

„Gubernijos“ ir LKL pasirašyta strateginio bendradarbiavimo sutartis galios trejus metus. LKL generalinė direktorė Rasa Liuimienė pažymi, kad būtent tokios ilgalaikės partnerystės leidžia siekti aukščiausių tikslų.

„Mums itin svarbu turėti ilgalaikius partnerius, su kuriais galėtume dalintis bendromis vertybėmis ir siekiais. Stipri partnerystė atneša abipusę naudą: lyga gali augti, kurti dar daugiau turinio sirgaliams, o partneriai gauna galimybę pasiekti milijoninę auditoriją ir susieti savo vardą su emocijomis, kurios vienija visą Lietuvą. Todėl labai didžiuojamės, kad prie mūsų prisijungia tokias ilgametes tradicijas puoselėjanti lietuviško kapitalo įmonė“, – sako R. Liuimienė. 

Pasak jos, LKL jau daugiau kaip 30 metų užima reikšmingą vietą Lietuvos sporto istorijoje, o praėjęs LKL sezonas įrodė, kad krepšinis išlieka neatsiejama lietuviškos tapatybės dalimi – finalo rungtynes tarp Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Ryto“ prie televizorių ekranų stebėjo rekordiniai 424 tūkst. žiūrovų, o viso sezono transliacijas – daugiau nei pusantro milijono gyventojų.

„Šie skaičiai aiškiai rodo augantį lygos populiarumą ir didžiulį sirgalių įsitraukimą. Tačiau su tokiu tas pačias vertybes puoselėjančiu strateginiu partneriu kaip „Gubernija“ galime nuveikti dar didesnių darbų ir sukurti momentų, kurie įkvėps visus krepšinio sirgalius ir prisidės prie dar didesnės Lietuvos vienybės“, – įsitikinusi LKL generalinė direktorė R. Liuimienė.

Straipsnį parengė: „AB Gubernija“.

