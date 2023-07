Seimo pirmininkė abejoja smulkių įmonių ombudsmeno steigimo nauda

„Klausimas, ar tokių pareigų įsteigimas pakeistų kažką, ombudsmenų turime daug įvairių, tai svarbios, garbingos pareigos. (...) Gana rezervuotai žiūriu į naujų pareigų steigimą kai ne visiškai aišku, ar toks efektas būtų iš tokių pareigų, kaip norisi“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Anot jos, įrankių, kurie pagerintų smulkaus verslo veikimą, yra ir dabar.

„Ir per mokestinę politiką galima užtikrinti, kad smulkus verslas veiktų be didesnių trikdžių ir be nereikalingų apribojimų iš valstybės pusės, tai ombudsmenas nebūtų pirmasis sprendimas, į kurį aš orientuočiausi“, – sakė Seimo pirmininkė.

Seimo Ekonomikos komitetas siūlo sekti Lenkijos pavyzdžiu ir įsteigti tokį ombudsmeną – prieš porą mėnesių komiteto nariai Lenkijoje domėjosi šios institucijos veikla.

Lenkijos ombudsmenai šią savaitę lankosi Seime, kur su komiteto nariais diskutuos apie savo patirtį.

Ombudsmenas yra pareigūnas, įgaliotas tirti biurokratizmu nepatenkintų fizinių ar juridinių asmenų skundus, kontroliuoti jam priskirtos srities institucijų veiklą.