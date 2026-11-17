„Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad prabangių automobilių mokestis būtų teisingas mokestis ir nesukeltų žmonėms problemų“, – antradienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Anot parlamento vadovo, svarstant automobilių apmokestinimą būtina atsižvelgti į gyventojų finansines galimybes. Jo teigimu, mokestis neturėtų tapti papildoma našta žmonėms, kuriems automobilis yra būtina susisiekimo priemonė.
„Kiekvienas žmogus važiuoja pas daktarą ir kitur automobiliu, ir kartais labai senu automobiliu. Kai kalbame apie ekologinę dalį, galbūt čia dėti mokesčio būtų neteisinga. Žmogus vieną kitą kartą nuvažiuoja iki mediko ir atgal, bet neturi galimybės susimokėti“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.
Vis dėlto, pasak J. Oleko, dalis gyventojų turi finansinių galimybių mokėti papildomus mokesčius, todėl prabangių automobilių apmokestinimas galėtų būti svarstomas.
Kartu parlamento vadovas pabrėžė, kad Lietuvoje reikėtų vengti nuolatinių mokestinės sistemos pakeitimų. Jo nuomone, tikslingiau būtų susitarti dėl platesnės mokesčių reformos, kurios įgyvendinimas būtų išdėstytas per ilgesnį laikotarpį.
„Aš nenorėčiau, kad mes vis keistume ir keistume mokesčius. Norėčiau, kad mes susitartume, padarytume didesnį pakeitimą, galbūt jį išdėstytume laike ir tada visi žmonės iš anksto žinotų, kad nebūtų taip: ateina naujas biudžetas ir vėl nauji mokesčiai“, – teigė J. Olekas.
Pasak jo, dėl galimo prabangių automobilių mokesčio dar bus galima diskutuoti ir teikti pasiūlymus.
„Dabar esame situacijoje, kad esame priversti svarstyti visus dalykus“, – pridūrė Seimo pirmininkas.
Kaip skelbė ELTA, Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Valstybės kontrolė (VK) savo išvadoje dėl biudžeto projekto įspėjo, kad valdžios sektoriaus deficitas gali augti sparčiau nei prognozuoja Vyriausybė ir 2029 m. priartėti prie 6 proc. BVP.