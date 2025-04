Seimo Antikorupcijos komisija svarsto, ar pradėti tyrimą dėl pirkimų IT sektoriuje

Tokia idėja gimė svarstant opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kreipimąsi dėl IT specialisto Simono Chadausko priėmimo dirbti Vyriausybės kanceliarijoje ir dėl jo ryšių su bendrove „InnoForce“.

Komisijos nariai sutarė, kad nėra pagrindo detaliau aiškintis S. Chadausko atvejo, tačiau pripažino, jog perkant IT paslaugas viešajame sektoriuje esama didelių problemų.

Antikorupcijos komisijos narys, Seimo vicepirmininkas „aušrietis“ Raimondas Šukys tvirtino, kad reikėtų kompleksinio tyrimo, kaip viešasis sektorius perka IT paslaugas, įvertinti tų pirkimų racionalumą, poreikį ir pan.

Sprendimą dėl tyrimo pradėjimo nutarta priimti vėliau išklausius Viešųjų pirkimų tarnybos specialistus.

Konservatoriai į Antikorupcijos komisiją kreipėsi po to, kai išformuoto Valdysenos departamento buvęs vadovas Eimantas Norkūnas socialiniame tinkle paskelbė, jog Vyriausybės kanceliarijoje IT specialistu įdarbintas S. Chadauskas ankstesnėse darbovietėse galėjo proteguoti bendrovę „InnoForce“.

E. Norkūnas rašė, jog S. Chadauskas dirbdamas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) sudarė išpūstos vertės sutartis su „InnoForce“ už paslaugas, kurios galėjo kainuoti „apie dešimt kartų mažiau“, o jam įsidarbinus Valstybinėje ligonių kasoje, ši taip pasirašė sutartį su „InnoForce“.

TS-LKD frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė trečiadienį per Antikorupcijos komisijos posėdį tvirtino, jog VMVT nutraukė minėtas sutartis su „InnoForce“, dėl to laimėjo teismus ir sutaupė per 1 mln. eurų.

Seimo nario teigimu, nuo 2015 metų bendrovė „InnoForce“ laimėjo maždaug 126 viešųjų pirkimų konkursus už 96 mln. eurų.

Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis patarėjas Raimondas Kajėnas patvirtino, kad IT sektoriaus pirkimai prasidėjo 2021 metais atėjus dirbti S. Chadauskui, jis dažniausiai būdavo įsigijimo inciatorius.

„Kai ant balto popieriaus sudėlioji, įstatymų reikalavimai būna išlaikyti, bet kaip matome, pasigilinus būna ne viskas racionalu ir ekonomiška“, – teigė R. Kajėnas.

„Matome, kad pirkome, ko nereikia, labai brangiai, dėl to ištaisėme tas klaidas“, – tvirtino jis.

Anot R. Kajėno, didžiausia problema buvo IT specialistų trūkumas VMVT.

„Buvo net momentų, kad verslas ruošė specifikacijas, tą mes ir pirkome“, – sakė Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas.

Anot jo, išsiaiškinus, kad sąskaitos už IT paslaugas buvo smarkiai išpūstos, pakeistas visas tarnybos Informacinių technologijų skyrius.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius pranešė, kad tarnyba yra priėmusi du sprendimas nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl minėtų pirkimų.

„STT vertino situaciją išimtinai dėl nusikalstamų veikų požymių buvimo ar nebuvimo“, – sakė jis.

Pareigūno teigimu, nevertinta, viešųjų pirkimo efektyvumo, racionalus, ar įsigytos paslaugos buvo geriausios.

„Tai susiję su gerąja valdysena, tai nepatenka į baudžiamosios teisės sritį“, – tvirtino jis.

Tuo metu Valstybinės ligonių kasos Informacinių technologijų departamento direktorius Aurimas Baliukevičius paneigė informaciją, kad dirbdamas šios įstaigoje S. Chadauskas sudarė kokių nors sutarčių.

„S. Chadauskas buvo projektų vadovas, nieko bendro su viešaisiais pirkimais neturėjo“, – teigė jis.

Raštu atsakydamas Antikorupcijos komisijai Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys tvirtino, kad S. Chadauskas, kanceliarijos žiniomis, nėra pripažintas piktnaudžiavęs pareigomis ar viršijęs įgaliojimus, ar kitaip pažeidęs teisės aktus, sukeldamas žalą valstybės interesams.

„Taip pat mums nežinomos darbuotojo sąsajos su konkrečia informaciniu technologijų bendrove“, – tvirtino jis ir pridūrė manąs, kad keldami tokius klausimus Seimo nariai veikia išimtinai politiniais interesais.