Seime bręsta nauji pokyčiai: palies ir rūkančius

Parlamentarai ketvirtadienį po svarstymo 84 Seimo nariams balsavus už, ir septyniems susilaikius palaikė tokias Vyriausybės parengtas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas. Dėl jų priėmimo Seimas turės balsuoti dar vieną kartą.
„Tai įstatymas ne apie draudimus, o apie pagalbą. Apie pagalbą tiems, kurie nori mesti rūkyti, bet nežino nuo ko pradėti“, – svarstymo metu sakė socialdemokratų parlamentaras Saulius Čaplinskas.
Numatoma, kad informaciją apie pagalbos liniją būtų privalu pateikti ir prekybos vietose – prie užrašo, kad rūkalai parduodami tik asmenims nuo 18 metų.
Pakeitimais, be to, siūloma ant rūkalų pakelių, kaitinamojo tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir jų pildyklių pateikti tokią informaciją, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba svetaines, kur rašoma apie tokios pagalbos programas.
Dabar ant kiekvieno pakelio ir išorinės pakuotės pateikiamas vienintelis įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šis tabako gaminys kenkia jūsų sveikatai ir sukelia priklausomybę“.
Jeigu Seimas pataisas priimtų, jos įsigaliotų nuo 2026 metų gegužės.
Seimas svarstys, ar didinti akcizus e. cigaretėms ir kaitinamajam tabakui
Seimas imasi svarstyti, ar nuo kitų metų didinti akcizus elektroninėms cigaretėms bei kaitinamojo tabako gaminiams, taip siekiant pažaboti šių rūkalų vartojimą ir papildyti gynybos biudžetą.
Devyni Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai e. cigaretėms nuo kitų metų ragina taikyti 1,5 euro už mililitrą jų skysčio, o kaitinamajam tabakui – 100,6 euro už 1 tūkst. vienetų akcizo tarifą.
Šiemet e. cigarečių akcizas siekia 0,63 euro, kaitinamojo tabako – 89,4 euro.
Tokioms jų parengtomis Akcizų įstatymo pataisomis po pateikimo antradienį pritarė 56 Seimo nariai, vienas prieštaravo, dar 22 – susilaikė. Toliau pataisos bus svarstomos Biudžeto ir finansų komitete.
Pajamas iš šių akcizų siūloma skirti krašto apsaugai.
Rengėjų teigimu, e. cigaretės „tampa nauja visuomenės sveikatos epidemija pasaulyje“, jos labai populiarios tarp nepilnamečių, į kuriuos pardavėjai ir taikosi.
„Būtina didinti šių produktų apmokestinimą, tokiu būdu stabdant vartojimo plėtrą jaunimo grupėje. Tuo metu papildomai gautos pajamos gali reikšmingai papildyti šiuo metu itin aktualų valstybės gynybos biudžetą“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Iniciatoriai taip pat pabrėžia, kad prekiautojai ignoruoja draudimą prekiauti e. cigarečių skysčiais su skoniais bei fiksuoja augančius pelnus.
„Valstietis“ Eimantas Kirkutis sakė, kad kaitinamojo tabako ir e. cigarečių gaminiai yra vienintelės akcizu apmokestinamos prekės, iš kurių akcizų surenkama vis daugiau.
„Reiškia, kad šitų tabako gaminių vartojimas didėja, susiduriame su tikrai didelėmis problemomis, (...) tai daro didelę įtaką visuomenės sveikatai“, – pristatydamas siūlymą teigė E. Kirkutis.
Jei pataisos būtų priimtos, 2027-iaisiais e. cigarečių akcizas toliau didėtų iki 2 eurų, 2028-aisiais – iki 2,5 euro, o kaitinamajam tabakui – atitinkamai iki 113,2 euro ir 125 eurų.
„Valstietė“ Aušrinė Norkienė yra sakiusi, jog Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga laikosi pozicijos, kad tabako, alkoholio ir elektroninių cigarečių akcizai gali būti keliami sparčiau taip didinant valstybės biudžeto pajamas.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad kol kas 2026 metų valstybės biudžeto projekte neketinama labiau didinti akcizų tabakui ir alkoholiui, nei Seimas nusprendė pernai vasarą, tačiau su „valstiečiais“ bus ieškoma kompromiso dėl jų spartesnio kėlimo.
Dar ankstesnės kadencijos parlamentas priimdamas Valstybės gynybos fondą nusprendė 2025–2027 metais padidinti šiuos akcizus, siekiant surinkti daugiau lėšų krašto apsaugai.
Seimas žengė žingsnį link e. cigarečių reklamos socialiniuose tinkluose draudimo
Seimas linksta įteisinti naujas priemones, kaip riboti elektroninių cigarečių bei rūkomųjų žolinių gaminių prieinamumą.
Parlamentas antradienį po svarstymo pritarė tiek opozicijos, tiek valdančiųjų frakcijų parengtoms Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisoms. Jomis norima uždrausti mobiliosiose programėlėse ir socialiniuose tinkluose skelbti pranešimus apie e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių pardavimą.
Pakeitimams antradienį pritarė 88 Seimo nariai, du susilaikė. Kad juos priimtų, Seimas turės balsuoti dar vieną kartą.
Savo parašais jas dar šiemet vasarą parėmė 10 „aušriečių“, keturi socialdemokratai ir po vieną konservatorių bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovą.
Dabar Lietuvoje draudžiama e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat draudžiama šių rūkalų paslėpta reklama, o parama kovai su rūkalų kontrabanda gali būti teikiama tik valstybės institucijoms ir įstaigoms.
Jeigu Seimas tokias pataisas priims, iš rūkalų gamintojų ir prekybininkų gaunamą paramą bus galima panaudoti siekiant mažinti e. cigarečių prieinamumą.
E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.