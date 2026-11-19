Lapkričio 17 dieną Seimas po pateikimo pritarė tokią galimybę numatančioms įstatymų pataisoms. Kartu siūloma gerokai griežtinti atsakomybę vairuotojams – už pakartotinį pažeidimą grėstų iki 1 200 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas.
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Triukšmingi automobiliai ir motociklai, ypač su modifikuotomis išmetimo sistemomis, jau ne vienus metus kelia gyventojų nepasitenkinimą. Nors transporto priemonėms taikomi triukšmo reikalavimai, policijai nustatyti pažeidimus ne visada paprasta.
Šiuo metu pareigūnai gali tikrinti automobilio ar motociklo skleidžiamą garsą naudodami specialius matuoklius. Tačiau tokiai patikrai paprastai reikia sustabdyti transporto priemonę ir atlikti matavimą nustatyta tvarka.
Seimo narys Artūras Zuokas siūlo šią sistemą papildyti stacionariais ir mobiliais triukšmo matuokliais, kurie galėtų fiksuoti pažeidimus tiesiogiai gatvėse ir keliuose.
Baudos siektų iki 1 200 eurų
Pagal Seime svarstomas Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, už transporto priemonės, neatitinkančios nustatytų triukšmo reikalavimų, vairavimą būtų skiriama nuo 300 iki 600 eurų bauda.
Pakartotinai nustačius tokį pažeidimą, bauda padidėtų iki 600–1 200 eurų. Be to, už pakartotinį pažeidimą būtų privaloma atimti teisę vairuoti nuo trijų iki šešių mėnesių.
Numatoma, kad atsakomybė galėtų būti taikoma ir tuomet, kai pažeidimą užfiksuoja stacionari arba mobili automatinė sistema.
Kodėl siūloma įrengti naujus radarus?
Įstatymų pataisų iniciatorius A. Zuokas teigia, kad dabartinė tvarka neleidžia pakankamai veiksmingai kontroliuoti transporto priemonių keliamo triukšmo.
Viena svarbiausių problemų – sunkumai nustatant konkretų triukšmo šaltinį. Intensyvaus eismo gatvėje vienu metu gali važiuoti keli automobiliai ar motociklai, todėl vien užfiksuoti didesnį garso lygį nepakanka. Reikia patikimai nustatyti, kuri transporto priemonė viršijo leistiną ribą, ir surinkti duomenis, tinkamus administraciniam nusižengimui įrodyti.
Siūlomos automatinės sistemos turėtų padėti spręsti būtent šią problemą. Jos leistų nustatyti padidėjusio triukšmo šaltinį ir susieti matavimo duomenis su konkrečia transporto priemone.
Siūloma daugiau dėmesio skirti gyvenamosioms teritorijoms
Pagal siūlomą Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimą, sprendžiant dėl matuoklių įrengimo vietų būtų vertinama ne tik eismo saugumo padėtis, bet ir transporto priemonių keliamo triukšmo mastas. Taip pat būtų atsižvelgiama į eismo intensyvumą, eismo organizavimą ir aplinkinių teritorijų jautrumą triukšmui.
Tai reikštų, kad nauji matuokliai galėtų būti įrengiami ne vien avaringose vietose, bet ir ten, kur pravažiuojančių transporto priemonių keliamas garsas labiausiai trikdo gyventojų kasdienybę.
Įstatymo projekte numatyta ir platesnė tokių sistemų paskirtis
Stacionariąsias bei mobiliąsias triukšmo matavimo priemones siūloma leisti naudoti ne tik eismo priežiūrai, bet ir kitais teisės aktuose numatytais viešojo saugumo, civilinės saugos bei krizių valdymo tikslais.
A. Zuokas anksčiau yra atkreipęs dėmesį, kad tinkamai pritaikytos akustinės sistemos galėtų padėti nustatyti ir tam tikrų ore judančių objektų, pavyzdžiui, bepiločių orlaivių, kryptį.
Vis dėlto tokios papildomos galimybės priklausytų nuo konkrečių įrenginių techninių charakteristikų. Ne kiekvienas kelių transporto triukšmui matuoti skirtas prietaisas savaime būtų tinkamas bepiločiams orlaiviams aptikti.
Kol kas tai tik siūlymas
Nors lapkričio 17 dieną Seimas pritarė projektams po pateikimo, nauji reikalavimai ir baudos dar negalioja. Toliau įstatymų pataisas nagrinės Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, taip pat numatyta sulaukti Vyriausybės vertinimo.
Prie jų svarstymo parlamento posėdžių salėje planuojama grįžti 2027 metų pavasario sesijoje, kuri prasidės kovo 10 dieną. Todėl kol kas neaišku, ar galutinėje įstatymų redakcijoje išliks tokie patys baudų dydžiai ir kokie techniniai reikalavimai būtų taikomi automatinėms matavimo sistemoms.
Šiuo metu transporto priemonių keliamam triukšmui jau galioja nustatytos normos, o policija gali vykdyti jų kontrolę. Svarstomi pakeitimai pirmiausia išplėstų pažeidimų nustatymo galimybes ir sugriežtintų atsakomybę.
Jeigu Seimas jiems galutinai pritartų, automobilių ir motociklų skleidžiamas garsas taptų dar vienu rodikliu, kurį Lietuvos keliuose galėtų automatiškai tikrinti specialūs matuokliai.
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