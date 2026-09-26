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Seimas ketina uždrausti žvėrių spąstus ir kilpas: kas keisis medžiotojams ir gyvūnų apsaugai

2026-09-26 17:12 / šaltinis: BNS
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2026-09-26 17:12
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Seimas pradeda svarstymus, ar nuo kitų metų visiškai uždrausti gaminti, prekiauti bei naudoti žvėrių galūnes suspaudžiančius spąstus bei kilpas.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Seimas pradeda svarstymus, ar nuo kitų metų visiškai uždrausti gaminti, prekiauti bei naudoti žvėrių galūnes suspaudžiančius spąstus bei kilpas.

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Išimtis būtų taikoma tik tokių spąstų ir kilpų rodymui muziejuose ir edukaciniuose renginiuose.

Seimas po pateikimo šią savaitę priėmė svarstyti tokias Medžioklės įstatymo pataisas.

Kaip sakė jų autorius, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas, siekiama įvesti absoliutų tokių įrankių draudimą – dabar juos draudžiama naudoti medžioklėje.

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„Jų negalima ir dabar naudoti, tačiau jeigu atsiverti bet kokį skelbimų portalą, nuo 10 eurų gali nusipirkti įvairiausio dydžio, išmatavimų neselektyvinius spąstus, kurie yra naudojami ir laukinei gyvūnijai, ir augintiniams, – Seime teigė L. Jonauskas. – Iškart galiu pasakyti, kad tai neliečia selektyvinių spąstų, skirtų graužikams.“

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L. Jonausko teigimu, tokių spąstų atvežama iš Baltarusijos, o problemą iškėlė Aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos inspektoriai.

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Jis priminė prieš kelis mėnesius paaiškėjusį atvejį, kai Vilniaus rajone sugautas katinas kankinosi tokiuose spąstuose.

Liberalą Vitalijų Gailių domino bebrų populiacijos reguliavimas.

„Ar nėra taip, kad bebrų populiacija reguliuojama išskirtinai tik tokiais įrenginiais, ar ir kitais? Ar taip atimdami galimybę reguliuoti bebrų populiaciją nesukursime tokių sąlygų, kad žemės ūkiui, miškininkystei bus daroma dar didesnė žala?“ – klausė jis.

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Tuo metu Viktoras Pranckietis piktinosi, kad muziejuose norima leisti tokius spąstus demonstruoti. „Kažkur dar galima naudoti, nors visose medžioklėse uždrausta. Edukaciniuose renginiuose tuos spąstus naudosime – įkišime gyvūno koją į ten?“ – svarstė jis.

Seimui taip pat siūloma priimti Administracinių nusižengimų kodekso pataisą, numatančią, kad už pažeidimus būtų skiriamos baudos nuo 600 iki 1,7 tūkst. eurų.

Gyvūnų galūnes suspaudžiančių spąstų naudojimas nuo 1995 metų draudžiamas visose Europos Sąjungos šalyse.

indeliai.lt

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