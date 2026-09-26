Tėvams nori skirti papildoma išmoką: štai kas planuojama Seime

Siekiant paskatinti aktyvesnį tėvų įsitraukimą į vaiko priežiūrą, Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius praėjusį antradienį pasiūlė numatyti papildomą išmoką tėvams, kurie faktiškai pasinaudoja šiomis neperleidžiamomis 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogomis.
Pasak projektą inicijavusio parlamentaro, dabartinė privalomų neperleidžiamų atostogų sistema praktikoje virto finansine bauda šeimoms.
„Jei vaiko priežiūros atostogos, pavyzdžiui, trunka 24 mėnesius, po 22 mėnesių mama turi grįžti į darbą, o likusius 2 mėnesius su vaiku privalo likti tėtis. Tačiau dažniausiai vyrai dėl darbo specifikos ar finansinių priežasčių negali išeiti šių atostogų“, – pastebi D. Razmislevičius.
Todėl mamos, anot jo, priverstos imti neapmokamas atostogas, kad pabūtų su vaiku, kol jam sueis 2 metai, o šeima tiesiog praranda 2 mėnesių pajamas.
Todėl Seimo narys siūlo leisti abiem tėvams gauti išmokas vienu metu, jei jie realiai dalijasi vaiko priežiūra.
Pasak D. Razmislevičiaus, būna atvejų, kai tiesiog nėra kur palikti vaiko arba prasidėjo skyrybos.
„Jeigu būtų darželis nuo 22 mėnesių, tada aš suprasčiau. (…) Dar viena problema yra su besiskiriančiomis šeimomis. Jeigu vaikui dar nėra 2 metų ir šeima pradeda skyrybų procesą, dažniausiai, pavyzdžiui, tėtis nesutinka eiti vaiko priežiūros tų neperleidžiamų 2 mėnesių atostogų. Vėlgi mama lieka įkalinta tokiuose spąstuose: neturi kur palikti vaiko, nes darželis jo dar nepriima, ir turi eiti į darbą, arba lieka be pajamų, be socialinio draudimo ir taip toliau“, – pateikdamas projektą Seimo salėje sakė D. Razmislevičius.
Jo teigimu, šiuo atveju nubaudžiame ir šeimą, ir vaiką su šitokiu sprendimu.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys D. Razmislevičius tikisi, kad pritarus jo iniciatyvai pagerės šeimų finansinė padėtis, ne tik mamos, bet ir tėvai aktyviau dalyvaus vaikų priežiūroje.
Vieningos nuomonės nebuvo
Projektui pritaręs Seimo narys Artūras Zuokas teigė asmeniškai turėjęs tokią problemą.
„Dabartinė tvarka iš tikrųjų labai varžo galimybes dėl neperleidžiamų atostogų daugeliui tėvų, kurie norėtų ir galėtų pasirinkti. O Seimo nariai, kaip žinote, iš viso neturi tokios galimybės. Natūralu, kad šeima nukenčia. Pritarčiau, tikrai palikime šeimoms spręsti, suteikime joms galimybę pasirinkti, o ne reguliuokime pertekliniais reikalavimais“, – ragino A. Zuokas.
Tačiau Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė mano, kad pasiūlytas projektas nepaskatins tėvų pasinaudoti atostogomis.
„Jūs pasieksite tą patį rezultatą, kurį mes turėjome iki neperleidžiamų atostogų, kuomet tėvai, vyrai, ėjo tėvystės atostogų antrais metais, nes tuomet buvo nemažinama išmoka. Jie paprastai dirbo, o namuose su vaikeliu ir toliau sėdėdavo mama. Aš matau, kad bus vėl tas pats priešingas dalykas. Tai yra tiesiog nebus tų neperleidžiamų atostogų ir toks bus galutinis rezultatas“, – mano I. Šimonytė.
Šiuo metu, jei tėvas nepasinaudoja jam skirta neperleidžiama vaiko priežiūros atostogų dalimi, už šį laikotarpį vaiko priežiūros išmoka vaiko motinai nėra skiriama.
D. Razmislevičiaus inicijuotas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas pateikimo stadijoje palaikė 46 Seimo nariai, 5 buvo prieš, 27 susilaikė. Toliau jas svarstys Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, o plenarinėje salėje projektas vėl turėtų atsirasti gruodžio 8 d.
ELTA primena, kad rudens sesijoje Seimą pasieks Vyriausybės siūlomas Šeimos priemonių paketas. Demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 mln. eurų, jame iš viso yra devynios priemonės.
Tai nemokami pietūs visiems mokiniams nuo penktos iki dešimtos klasės, pirmojo būsto finansavimo programa, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms.