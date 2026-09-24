Seime svarstomas siūlymas mažinti saugumo įnašo tarifą jūrų laivų draudimui

Pataisas pristatęs Seimo narys socialdemokratas Vytautas Grubliauskas teigė, kad daugelyje Europos Sąjungos (ES) valstybių jūrų laivų draudimas nuo analogiškų mokesčių yra atleistas arba jam taikomi lengvatiniai tarifai.
„10 proc. tarifas Lietuvos savininkų kaštus padidina 0,6–0,7 mln. eurų per metus ir, be abejo, mažina patrauklumą registruoti laivus Lietuvoje, kelti Lietuvos vėliavą Lietuvos laivuose“, – pranešime teigė V. Grubliauskas.
Pagal nuo 2026 m. galiojantį Saugumo įnašo įstatymą, Lietuvoje veikiantys draudikai moka 10 proc. įnašą nuo ne gyvybės draudimo sutartyse nurodytos bendros draudimo įmokų sumos.
Pataisomis siūloma su jūrų laivais susijusiam draudimui taikyti 3 proc. tarifą.
Po projekto pristatymo už jo svarstymą balsavo 68 Seimo nariai, 20 susilaikė. Pagrindiniu komitetu paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas.
Seimas taip pat nusprendė dėl pataisų paprašyti Vyriausybės išvados. Prie projekto svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio 1 d.
Kaip skelbė ELTA, pernai Seime priimta mokesčių reforma įsigaliojo nuo šių metų – pakeisti gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto mokesčiai, pakeltas pelno mokestis ir įvesti keli nauji mokesčiai, tarp jų – vadinamasis „cukraus mokestis“, saugumo įnašo mokesčiu apmokestinta dalis draudimo.