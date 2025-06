Seimas apsisprendė: štai per kiek laiko galėsite pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos

Seimas apsisprendė, per kiek laiko šalies gyventojai galėtų pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Kaupiantieji galėtų priimti sprendimą ne per vienerius, o per dvejus metus. Nors fondai tokiems pokyčiams priešinasi, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės, ilgesnis laikotarpis leis užtikrinti, kad pinigai iš fondų nebūtų atsiimami visi iš karto, o pamažu.