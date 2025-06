Vis persvarstant naujus mokesčius, Sysas kritikuoja kolegas: „Jūs mylite tik turtingus“

Vis tik dėl jo užvirė tokia košė parlamente, kad dabar pokyčiams nepritaria nei opozicija, nei socdemų bičiuliai demokratai, nei „Nemuno aušra“. Nors premjeras ir vėl olimpinės ramybės – sako, viskas vyksta normaliai ir prašo žmonių, kad jie labiau pasitikėtų valdžia.

Mitingų, gyventojų pykčių ir turtuolių gąsdinimų išsigandusi Vyriausybė taip apgraužė siūlomus mokesčių pakeitimus, kad kol kas neaišku, kiek ir kokius turtus valdančių žmonių mokės daugiau mokesčių nei dabar.

Daugiausia triukšmo – dėl nekilnojamojo turto mokesčio. Pirmadienį ryte Biudžeto ir finansų komitete gimė dar vienas projektas – jau devintasis.

Pagal naujausią siūlymą, pagrindinis žmonių būstas lieka neapmokestintas, išskyrus turtinguosius. Komitete pritarta, kad mokestį turėtų mokėti tie, kurių būsto vertė siekia bent 450 tūkstančių eurų. Jeigu būstas priklauso dviems asmenims – pavyzdžiui, sutuoktinių porai – riba dvigubinasi iki 900 tūkstančių eurų.

Turtingiesiems NT mokestis gali sumažėti

Galiausiai mokestis būtų skaičiuojamas tik nuo vertės, kuri viršija jau minėtą ribą. Tarifas – nuo 0,1 iki 2 procentų. Tą nustatytų konkrečios savivaldybės, nors tokie brangūs būstai, anot finansų ministro, yra tik dviejose savivaldybėse – Vilniaus ir Neringos.

„Mes laikomės to, kas buvo sutarta koalicijoje. Kiek žinau, frakcija mūsų irgi to laikysis. — Balsuosite, kad būtų neapmokestintas... — Pirmas būstas. Taip buvo sutarta koalicinėje taryboje. Tai to mes ir laikomės“, – teigė Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Kas yra pas mus tas prabangus būstas? Tai paimkime mokytoją, kuri gyvena Nidoje, gavusi tarybiniais laikais paskyrimą, tai ji papuls į tą prabangų būstą. Tai arba mes turime susitarti kažkokią formulę, kaip tą turtą apmokestinti, arba tada netaikome niekam“, – kalbėjo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Ironiška, kad iš esmės nekilnojamojo turto mokestis turtingiesiems gali net sumažėti. Dabar galiojantis NT mokestis numato, kad už būstą, kurio vertė nuo 300 tūkstančių iki pusės milijono, reikia mokėti procento tarifą. O jei vertė viršija pusę milijono – 2 procentus. O jei reforma bus priimta Seime, savivaldybės galės taikyti ir vos 0,1 procento tarifą. Taigi, mokestis turtuoliams sumažėtų.

„Juokas per ašaras, iš principo. Juokinam tautą tokiais sprendimais ir viskas“, – sakė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.

Tikina, kad reforma eina sklandžiai

Bet jeigu įstatymas nesikeis, jau dabar galiojantis NT mokestis kitais metais palies tikrai daug gyventojų, mat šiemet perskaičiuojamos nekilnojamojo turto vertės, kurios augs. Pagal dabar galiojantį įstatymą, mokestis taikomas jau nuo 150 tūkstančių eurų vertės.

Jeigu NT mokesčio netaisysime, tai kitų metų pradžioje tie visi, kurie šiandien mokėjo, arba dar nemokėjo, bet mokės dėl pasikeitusių turto verčių, ateis į savivaldybes, ateis prie Seimo, ateis prie Vyriausybės, reikalaudami keisti minėtą įstatymą. Tai gal jau geriau tvarkingai, taip kaip pajėgsime, jį sutvarkyti dabar“, – kalbėjo Ministras Pirmininkas Gintautas Paluckas.

Kita naujovė liečia tuos, kurie turi ne vieną būstą. Antram ir paskesniam būstui valdantieji numatė gerokai platesnį mokestį. Jis apmokestinamas jau nuo 50 tūkstančių eurų vertės ir progresyviai didėja.

„Aš nesu matęs mokesčių pertvarkos, kuri būtų su rožėmis ir šypsenomis priimta. Niekada. Mokesčių reforma eina sklandžiai ir bus priimti sprendimai“, – tikino premjeras.

Sklandžiau nei NT mokestis į priekį juda gyventojų pajamų mokesčių tarifai. Nors socdemas A. Sysas dar bandė prastumti padidintą 36 procentų tarifą tiems, kurie per mėnesį uždirba po daugiau nei 20 tūkstančių eurų popieriuje, bet Seimas turtinguosius apgynė ir siūlymą atmetė.

„Tai jeigu mes nemylime savo piliečių, tai taip ir sakykime. Nes jūs mylite tik turtingus. O kas mylės neturtingus?“ – kalbėjo A. Sysas.

Siūlo tiesiog pasitikėti valdžia

Dabar pagrindiniai tarifai yra du – 20 ir 32 procentų. Seimas pritarė dar vienam – 25 procentų tarifui. Jis būtų taikomas tiems, kurie per mėnesį uždirba nuo 6000 iki 10500 eurų popieriuje.

Dirbantiems individualiai, GPM tarifas liks 15 procentų tiems, kurie per metus uždirba iki 35 tūkstančių eurų popieriuje. Sumai augant, po truputį didės ir GPM tarifas, kol pasieks 20 procentų. Uždirbant po daugiau nei 40 tūkstančių per metus, įsijungs ir visiems numatyti GPM tarifai, pagal atitinkamas vertes.

Tiesa, pirmadienio balsavimai dar negalutiniai – tai tik svarstymo stadija. Ir nors visas procesas atrodo chaotiškas, su abejotina nauda ir suerzinta tauta, premjeras žmonėms siūlo tiesiog pasitikėti valdžia.

„Dažnas žmogus tikrai nežino, kaip ir kokius mokesčius jis moka. Todėl čia reikia daugiau pasitikėjimo vieni kitais, daugiau pasitikėjimo valstybe ir institucijomis ir jeigu sakome, kad silpniausių ekonomiškai žmonių ši mokesčių sistemos pertvarka nepalies, tai taip ir yra. Jeigu sakome, kad verslo konkurencingumo iš esmės tai nepamažins – tai taip ir yra“, – teigė G. Paluckas.

Galutinis ir lemiamas balsavimas Seime dėl šių mokesčių priėmimo laukia jau šį ketvirtadienį.

