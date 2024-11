Savitarnoje – visa daugiabučio priežiūra kaip ant delno

REKLAMA

„Mano BŪSTO“ specialistai kasdien rūpinasi tūkstančiais daugiabučių, atlikdami būtinus remonto, priežiūros ir kitus svarbius darbus klientų objektuose. Tačiau kartais pasitaiko atvejų, kai gyventojai tikina nematę atliekamų darbų, o apie juos sužino tik gavę sąskaitas už paslaugas. Šią situaciją išspręsti padeda „Mano BŪSTO“ savitarna, kurioje pateikiama išsami informacija apie atliktus ir būsimus darbus. Savitarna galima naudotis bet kuriame išmaniame įrenginyje: telefone, kompiuteryje, planšetėje.

Paprastas būdas žinoti

„Dažnai darbai daugiabučiuose vykdomi dienos metu, kai gyventojai dirba, arba tokiose vietose, kur įprastai žmonės nesilanko: ant stogo, šilumos punkte bei kitose bendrojo naudojimo patalpose. Būtent dėl šios priežasties daugiabučių priežiūros darbai dažnai lieka nepastebimi ir gyventojams vėliau kartais dėl to kyla klausimų“, – sako „Mano BŪSTO“ klientų atstovavimo grupės vadovė Karolina Masteikytė.

Jos teigimu, naudojantis „Mano BŪSTO“ savitarna, galima matyti visą reikalingą informaciją apie tai, kas vyksta konkrečiame daugiabutyje. Savitarnoje skelbiami ne tik visi name atlikti darbai, bet ir iš anksto pranešama apie būsimus remonto ar priežiūros darbus, aiškiai pagrindžiant jų svarbą ir būtinybę. Be to, tie darbai, kurie gyventojų paprastai yra sunkiai pastebimi, yra fiksuojami, fotografuojami ir taip pat įkeliami į savitarnos platformą.

Daugiau aiškumo ir skaidrumo

„Savitarna – tai efektyvus įrankis, padedantis gyventojams jaustis informuotais ir užtikrintais dėl vykstančių darbų. Kiekvienas mūsų klientas gali bet kuriuo metu pasitikrinti informaciją apie tai, kas vyko ar vyks jų daugiabutyje. Ši sistema padeda išvengti nesusipratimų ir skundų dėl neva nežinomų darbų ar sąskaitų – visa reikalinga informacija yra vienoje vietoje, pasiekiama vos kelių mygtukų paspaudimais“, – pabrėžė K.Masteikytė.

„Mano BŪSTO“ klientų atstovavimo grupės vadovės teigimu, kiekvienas gyventojas turi teisę žinoti, kas vyksta jų name, tad savitarna yra puikus būdas tam užtikrinti. Jos dėka visos paslaugos tampa skaidresnės, o gyventojams nebereikia nerimauti dėl neaiškių darbų ar sąskaitų – visa tai galima patikrinti savitarnoje.

„Todėl visus klientus, kurie dar nesinaudoja savitarna, skatinu pradėti tai daryti, nes tai išties patogus būdas matyti visą aktualią informaciją apie tai, kas vyksta daugiabutyje“, – pridūrė K.Masteikytė.

Informuoja ir kitais kanalais

Įmonės savitarnos sistema nėra vienintelis kanalas, pranešantis apie planuojamus ar name jau atliktus darbus. Siekdama, kad kuo daugiau gyventojų laiku pasiektų jiems aktuali informacija, įmonė dalį klientų apie planuojamus ir atliktus darbus papildomai informuoja jau ir trumposiomis SMS žinutėmis bei el. laiškais.

„Analizuodami klientų apklausų anketas matome, kad poreikis čia ir dabar žinoti, kas vyksta jų name tik auga. Žmonės nori žinoti ne tik kada ir kokie darbai atliekami, bet ir dėl ko įvyko viena ar kita avarija ir kada ji bus likviduota. Būtent todėl tobuliname informavimo sklaidą, kad jau netolimoje ateityje visi mūsų klientai kuo įvairesniais kanalais gautų jiems aktualias žinias“, – sako „Mano BŪSTO“ Produktų vystymo grupės vadovė Indrė Kolesnikovienė.

Tiesa, yra viena sąlyga, jei gyventojai norėtų įvairiais, jiems patogiais kanalais gauti visą aktualią informaciją – klientai su namo prižiūrėtoju turėtų pasidalinti savo kontaktais, jeigu dar nėra to padarę. Tai visada galima padaryti paskambinus į „Mano BŪSTO“ klientų patirčių centrą arba užpildyti reikiamus duomenis savitarnos svetainėje.