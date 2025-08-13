Savickas nežada nutraukti STT pastabų sulaukusios programos „Startuok“: tai naudinga priemonė

„Reikia prisiminti, kam tokia programa (kaip „Startuok“ – ELTA) yra reikalinga. (...) Verslai susiduria su kredito gavimo, prieigos su kapitalo problema. Ją reikia spręsti, nes tai palikdami tik komerciniams bankams, mes pagilintume problemą, kurią iki šiol mėginome tvarkyti“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje sakė L. Savickas.
„Ši priemonė tikrai yra naudinga“, – pridūrė jis.
Tiesa, demokratų „Vardan Lietuvos“ partijos narys neatmetė, kad tokio tipo priemonės turi būti administruojamos atsakingai. Jis tikina, jog Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) reaguoja į STT pastabas ir planuoja „Startuok“ programos pokyčius.
„Svarbu yra ir kaip tą priemonę administruoji, kaip valdai rizikas. Į keliamus klausimus reikia įsiklausyti ir užtikrinti, kad visos priemonės išlieka racionalios. Esame pasiruošę bendradarbiauti, įvertinti teikiamus pasiūlymus ir net patys teikti siūlymus, kaip priemonė turėtų būti valdoma“, – teigė L. Savickas.
„Mes reaguodami į tai (STT įpareigojimus koreguoti „Startuok“ programą – ELTA) jau esame padarę tam tikrus sprendimus ir kitus taip pat ruošiame. (…) Viską tikrai tobulinsime ir koreguosime reglamentavimą pagal pateiktas rekomendacijas“, – tikino ministras.
Kaip antikorupcinio vertinimo išvadose skelbė STT, kai kurios įmonės „Startuok“ paskolas galėjo gauti pernelyg greitai arba būti įsteigtos tik finansavimui gauti, nors jų finansinė būklė, pasak STT, kelia pagrįstų abejonių.
STT teigimu, šiemet viena įmonė gavo didesnę nei 500 tūkst. eurų paskolą, nors 2024 m. patyrė nuostolį ir jos kreditavimo rizikos lygis įvertintas kaip aukščiausias.
Kita įmonė, įkurta dar šiais metais, gavo daugiau nei 1,3 mln. eurų paskolą, nepaisant to, kad turi tik vieną darbuotoją, todėl esą kyla klausimų dėl įmonės galimybių įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.
STT taip pat siūlė tobulinti teisinį reguliavimą, užtikrinti aiškias, viešas ir vienodas sąlygas visiems pareiškėjams bei įtvirtinti nepriklausomą sprendimų priežiūrą.
Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM), ji per 2 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip bus atsižvelgta į siūlymus.
STT nacionalinio plėtros banko ILTE veikla domėtis pradėjo po pirmojo „Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ tyrimo, kuris atskleidė, jog buvusio premjero Gintauto Palucko kartu su verslo partneriu Mindaugu Milašausku valdoma įmonė „Garnis“ iš banko gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą, gautą socialdemokratui jau einant ministro pirmininko pareigas.
Po keturių žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko ir jo šeimos verslo ryšius socialdemokratų premjeras iš pareigų atsistatydino liepos pabaigoje.
