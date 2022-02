Saulės elektrinė padės sutaupyti: įvardijo, kiek kainuotų ją įsirengti

„Swedbank“ atstovų surinkti duomenys rodo, kad banko klientai saulės elektrinių įsigijimui arba įsirengimui per 2021 m. pasiskolino net 1,5 mln. eurų, o šis ekologiškas sprendimas užima vis didesnę reikšmę.

„Pastebime, kad besidominčių saulės elektrinių įrengimu ar jos dalies įsigijimu iš saulės parkų daugėja. Prie to prisideda ir valstybės parama, taip pat ir patrauklios vartojimo kreditų saulės elektrinei sąlygos.

Aplinkos projektų agentūros duomenimis, daugiau kaip 8 tūkst. gyventojų per pastaruosius dvejus metus įsirengė saulės elektrines ant savo namo stogų. Suteiktos paramos suma siekia beveik 20 mln. eurų.

Tais atvejais, kai trūksta savų lėšų saulės elektrinės įsirengimui, gyventojai naudojasi tikslinėmis paskoloms“, – kalbėjo „Swedbank“ Vartojimo paskolų ir automobilių finansavimo departamento direktorius Tomas Pulikas.

Ar jūsų būstas tinkamas saulės elektrinių įrengimui?

Prieš įsirengiant saulės elektrines, „Elektrum Lietuva“ Technikos ir tiekimo skyriaus vadovas Kostas Dryžas paaiškina, kad kiekvienas gyventojas turi įvertinti, ar jų būstas atitinka tam tikrus reikalavimus.

„Norint įsirengti saulės elektrinę ant stogo, visų pirma, būtina išsiaiškinti, ar stogas tam tinkamas. Reikia įvertinti stogo kryptį, ar jis nėra nukreiptas į šiaurę ar kitą nepalankią gamybai pusę, jo plotą, dangą, būklę, šalia esančius objektus. Jei aplinkui daug didelių medžių, kurie meta šešėlį, elektrinė nebus efektyvi.

Todėl gyventojams rekomenduojama kreiptis į saulės elektrinių ekspertus ir galimus rangovus, kurie detaliai apžiūrės ir įvertins visas galimybes įrengti saulės elektrinę ant stogo. Geriausia, kai tiekėjai tai daro gyvai atvykę į objektą, pasitelkia dronus bei saulės energijos gamybos skaičiavimo programinę įrangą ir suprojektuoja specialiai tam objektui skirtą saulės elektrinę“, – kalbėjo K. Dryžas.

Tiesa, nusiminti neverta – net ir tuo atveju, jeigu jūsų būsto išdėstymas neatitiktų keliamų reikalavimų saulės elektrinių įrengimui, egzistuoja ir dar viena puiki alternatyva.

„Jeigu stogas dėl kažkokių priežasčių pasirodytų netinkamas saulės elektrinei, gyventojai visada turi tokią pačią žalią alternatyvą – pirkti elektrą iš nutolusio saulės parko. Įsigyjant dalį saulės parko taip pat galioja valstybės parama, siekianti daugiau nei 30 proc. įsigijimo išlaidų“, – teigė pašnekovas.

Pasakė, kiek kainuoja saulės elektrinės įrengimas

„Swedbank“ specialistai aiškina, kad, įsirengus saulės elektrinę ant savo namo stogo ar nuosavame sklype, ji atsipirktų per maždaug 6 metus.

Nusprendus įsigyti įrenginius iš saulės elektrinių parko, investicijos atsipirkimo laikas pailgėtų iki 7 metų ir 6 mėnesių.

Visgi gyventojai turėtų neužmiršti, kad pastačius nuosavą saulės elektrinę ir pasinaudojus Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama, atsipirkimo terminas gerokai sutrumpėja – ženkli finansinė nauda pastebima jau po 3 metų ir 9 mėnesių, o įsigijus saulės elektrinę iš parko – ji atsipirktų per 5 metus 1 mėnesį.

Tiesa, gyventojams, kurie neturi pakankamai lėšų, vertėtų pasinaudoti specialiu finansavimu ir kreiptis į „Swedbank“ specialistus dėl paskolos gavimo.

Pavyzdžiui, skolinantis 10 metų laikotarpiui bei įvertinus APVA paramos galimybes, nuosavos saulės elektrinės atsipirkimas siektų apie 5 metus, o saulės parkų elektrinės – 7 metus.

Verta atkreipti dėmesį, kad visą likusį elektrinės tarnavimo laiką elektra vartotojui tampa kur kas pigesnė.

Saulės elektrinių įrengimas – tai galimybė ženkliai sutaupyti ir sukaupti tvarų finansinį pamatą ateičiai, o tai ypač svarbu šiandienos perspektyvoje, kai elektros kainos pasiekė dar nematytas aukštumas.

Be to, įsirengti saulės elektrines finansiškai naudinga ir dėl to, kad 2022 m. pasikeitė elektros pasaugojimo ir mokesčio pagal galią tarifai – jie tapo mažesni.

Tuo metu rinkoje, pavyzdžiui, 10 kW galios saulės elektrinės kaina prasideda nuo 720 eurų. Be to, teigiama, kad įrengti įsigytus mechanizmus nėra sudėtinga.

„Saulės elektrinės įrengimo procesas nėra sudėtingas. Nuo idėjos įrengti saulės jėgainę iki elektros gamybos vidutiniškai užtrunka iki 2–4 mėnesių. Rinkoje yra įvairių pasiūlymų, o kainos, visų pirma, priklauso nuo siūlomos įrangos kokybės, suteikiamų garantijų.

Saulės elektrinės iki 10 kW kaina šiuo metu svyruoja nuo 720 Eur/kW iki 940 Eur/kW. Pagrindiniai saulės elektrinės komponentai – saulės moduliai, jų tvirtinimo konstrukcija prie stogo ar žemės ir inverteris. Renkantis saulės elektrinės tiekėją, būtina atkreipti dėmesį į jo suteikiamas garantijas šiai įrangai ir montavimo darbams.

Taip pat patariama išsiaiškinti visas rangovo atsakomybes ir veiklos sritis.

„Vieni tiekėjai užsiima tik pačių jėgainių įrengimu. Kiti gali pasiūlyti pilną paslaugų spektrą – nuo dokumentų tvarkymo dėl valstybės paramos, įrengtos elektrinės pridavimo į ESO apskaitą, iki nuolatinės saulės elektrinės priežiūros bei konsultacijų iškilusiais klausimais, taip pat ir trūkstamos elektros tiekimu.

Mes siūlome visus namų energetikos sprendimus iš vienų rankų – nuo saulės elektrinės iki automobilio krovos stotelės ar šilumos siurblio“, – paaiškino „Elektrum Lietuva“ atstovas K. Dryžas.

Skleidžiami mitai apie saulės elektrines

K. Dryžas pastebi, kad viešojoje erdvėje vis dar egzistuoja daugybė mitų apie saulės elektrines, mat sakoma, kad Lietuvoje yra per mažai saulės tam, kad būtų pagaminama pakankamai energijos.

„Girdime daug mitų apie saulės elektrines Lietuvoje, vienas jų – apie netinkamą mūsų šalies klimatą.

Tyrimai rodo, kad Lietuvoje saulė per metus šviečia vidutiniškai 1588 valandas. Efektyviausiai saulės elektrinė generuos elektrą esant tiesioginiams saulės spinduliams, tačiau apsiniaukusią ar net lietingą dieną elektros gamyba taip pat nesustoja, tik jos generuojama gerokai mažiau“, – teigė K. Dryžas.

Pašnekovas taip pat sako, kad egzistuoja ir dar vienas nepagrįstas teiginys apie saulės jėgaines.

„Dar vienas mitas susijęs su neva sudėtinga elektrinių priežiūra. Saulės moduliai yra nukreipti į dangų, todėl Lietuvos klimato sąlygomis lietus kuo puikiausiai nuplauna nešvarumus nuo dulkėms nelipnaus stiklo paviršiaus.

Pasnigus jų valyti taip pat nereikia, nes veikiantys moduliai pradeda truputį kaisti, todėl, pašildžius saulei, sniegas greičiau nutirpsta ar sniegas tiesiog nuslysta. Modulius kartą per metus rekomenduojama nuvalyti pagal saulės modulių naudojimo instrukcija kurią pateikia gamintojas“, – paaiškino K. Dryžas.

„Elektrum Lietuva“ atstovas taip pat paaiškina, kad tuo metu, kai saulės elektrinė gamina ir yra momentiškai vartojama, už ją mokėti nieko nereikia. Kai elektra generuojama, bet gyventojai jos nevartoja ar nespėja suvartoti, ji keliauja į Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) tinklą „pasaugojimui“.

Kai saulės jėgainė elektros negeneruoja, pavyzdžiui, vėlai vakare ar naktį, tuomet elektra iš tinklo sugrįžta vartotojui, kuris už tai sumoka ESO tik naudojimosi tinklais mokestį, kitaip vadinamąjį elektros energijos „pasaugojimo“ mokestį.

Jeigu svarstote įsigyti saulės elektrinę arba trūksta lėšų jos įrengimui, „Swedbank“ siūlo pasinaudoti puikia finansavimo galimybe – vartojimo paskola saulės elektrinei.

