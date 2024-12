Sąrašas, ko gali prireikti šventiniam stalui – „Maximoje“ šiems produktams dabar 40 proc. nuolaida

REKLAMA

Visą šią savaitę prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse, kurios tapo „Kalėdinėmis maisto krautuvėmis“ – pirkėjų sujudimas. Pirkdami dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų prekių iš tos pačios kategorijos, net 40 proc. pigiau sparčiai artėjant Kalėdoms jie rūpinasi:

šaldytos produkcijos prekėmis;

konservuotomis daržovėmis, uogienėmis, medumi, žuvies ir mėsos konservais;

majonezu, padažais ir kečupu;

prieskoniais, ryžiais, grikiais ir kitomis kruopomis;

guminukais, šokoladiniais batonėliais, šokolado plytelėmis;

limonadais, nealkoholiniu vynu, sidru ir alumi.

„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė tikina, kad gerokai pigiau galima pasirūpinti ir tradiciniais, ir išskirtiniais, ir dar neragautais produktais. „Maximos“ duomenys rodo, kad pirkėjai nepraleidžia progų sutaupyti, o tai ypač svarbu prieškalėdiniu laikotarpiu, kai papildomų išlaidų ir taip pakanka. Gausai produktų taikoma 40 proc. nuolaida padės be streso pasirūpinti šventiniu stalu iš anksto neskubant ir spėjant pajusti tikrąją artėjančių švenčių dvasią. Be to, „Kalėdinės maisto krautuvės“ pasiūlymai pirkėjams tuo pačiu padės dar ir susikurti šventes, kokias iš tiesų jiems norisi pasirinkti, nes nuolaidos taikomos ne vienam prekės ženklui, o visai prekės kategorijai“, – sako „Maximos“ atstovė.

Būtiniausių produktų ir ingredientų švenčių valgiams sąrašas

I. Trakimaitė-Šeškuvienė taip pat akcentuoja, kad esant tokioms didžiulėms nuolaidoms bei produktų pasirinkimams, pirkėjams teks pasitelkti ir vaizduotę, kur susikrauti visas prekes ir galbūt, neužtekus įprastų krepšelių ar vežimų, panaudoti net roges ar karutį.

„Atsižvelgdami, kad šiuo laikotarpiu dėmesys ir laikas skiriamas artimuosius galinčioms nustebinti dovanoms, pirkėjams nusprendėme ne tik padėti dar labiau sutaupyti, bet ir palengvinti jų apsipirkimą – sudarėme aktualiausių šventiniam stalui produktų sąrašą, kurių šiuo metu galima įsigyti reikšmingai pigiau. Jame – viskas, ko nedera pamiršti ruošiant Kalėdų vaišes: nuo užkandžių ir desertų iki pagrindinių patiekalų ingredientų“, – sako „Maximos“ atstovė.

Užkandžiams, mišrainėms ir salotoms gali puikiai pasitarnauti:

šaldyti ar konservuoti žirneliai, konservuoti agurkėliai ir majonezas – kone svarbiausiam Kalėdų atributui baltai mišrainei; kaparėliai, konservuoti produktai: tunas, grybai, kukurūzai ir t. t. – vieno kąsnio sumuštiniams, salotoms; mėsos ir žuvies konservai – mišrainėms ar salotoms ruošti; avinžirniai ir konservuotos pupelės – humusui ir kitiems užtepams gaminti; alyvuogės – kaip užkandis ar salotoms pagardinti; šaldyti grybai – kitas puikus ingredientas užkandžiams ir mišrainėms; krevetės, kurias galima paruošti įvairiausiais būdais ir taip sužavėti svečius; šaldytos daržovės – beveik viskam, kas tik šaus į galvą paruošti; žinoma, galima pasirinkti ir jau pagamintą baklažanų ar kitokio skonio užtepėlę, o galbūt ir įprastus, daugeliui patiekalų tinkamus padažus – kečupą, garstyčias ir pan.

Kad būtų sočiau:

perlinės kruopos ir pupelės, konservuotos rūgštynės – skaniai sriubai; grikiai ir ryžiai ir kitos kruopos – garnyrui; šaldyta žuvis ir bulvių kukuliai – pagrindiniam patiekalui; Gyoza ar sluoksniuota mielinė tešla – puikus pagrindas daugybei skaniausių patiekalų; pomidorų pasta ir saulėje džiovinti pomidorai – lazanijai ir kitiems makaronų patiekalams; koldūnai – išrankiems ragautojams; įvairių skonių virtiniai – pritrūkus laiko receptų idėjoms; marinuoti burokėliai bei paprikos ir konservuoti svogūnai – skaniam garnyrui prie silkės ar anties; citrinpipiriai, pipirų žirneliai ir druskos dribsniai „Maldon“ – intensyvesniam skoniui.

Kad netroškintų:

karštas nealkoholinis vynas, kurį rekomenduojama ruošti su jam skirtu prieskonių rinkiniu; konservuotos vyšnios arba šaldytos spanguolės – kisieliui gaminti; nealkoholinis alus ir kombučia svečiams; įvairūs limonadai.

Desertui:

uogienė ir šaldytos spanguolės – gardėsiams ruošti; šokoladas – kepiniams, desertams ir smaližiams; guminukai – pasaldinti desertų stalą; per Kalėdas dažnas neapsieinama ir be sausainių, tad nepamirškite šaldytos tešlos ir prieskonių; vaniliniai ar įvairių skonių ledai – puikiai tiks šalia sausainių ar kitų kepinių; konservuoti persikai, ananasai – kepiniams įdaryti; nustebinti gali kepiniams panaudota filo tešla – tai tokių desertų kaip baklava, jos pagrindu pagaminto sūrio pyrago ar vyniotinio su džiovintais vaisiais bei obuoliais pagrindas.

Straipsnį paruošė „Maxima“.