Sankcijos Baltarusijai: 9 įmonėms stabdomi bankiniai mokėjimai

Klientus, kurie turėjo su jomis sutartinių santykių, bankai informavo iš anksto. Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenimis, pokyčiai galėjo būti aktualūs apie 70 šalyje veikiančių įmonių.

LBA primena, kad vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus Lietuvoje – vienas iš svarbiausių finansų bei kredito įstaigoms valstybės skirtų uždavinių. Bankai ir kitos finansų įstaigos veikia globalioje finansų sistemoje ir atsakingai laikosi joje galiojančių normų.

Neįgyvendinęs nustatytų reikalavimų, bankas gali sulaukti oficialių sankcijų, o užsienio valstybių finansinės įstaigos nutrauktų su juo bendradarbiavimą. Todėl bankų verslo klientams, plėtojantiems ryšius su kitų šalių įmonėmis, svarbu atsižvelgti į besikeičiančią situaciją.

2021 m. balandžio 19 d. JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuras (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury (OFAC)) atnaujino informaciją dėl taikomų sankcijų tam tikroms Baltarusijos verslo įmonėms.

Nurodytos sankcijos draudžia pradėti naujus ir reikalauja iki 2021 m. birželio 3 d. užbaigti esamus sandorius su šiomis sankcionuotomis Baltarusijos įmonėmis: 1. „Belneftekhim“; 2. „Belneftekhim USA“, Inc.; 3. „Lakokraska“ OAO; 4. „Polotsk Steklovolokno“ OAO; 5. „Belarusian Oil Trade House“; 6. „Belshina“ OAO; 7. „Grodno Azot“ OAO; 8. „Grodno Khimvolokno“ OAO; 9. „Naftan“ OAO. Sankcijos taip pat taikomos ir įmonėms, kuriose nurodytos sankcionuotos Baltarusijos įmonės turi 50% ar didesnę dalį akcijų.

Finansinės sankcijos, įskaitant sankcijas teroristinėms organizacijoms, Lietuvoje įgyvendinamos vadovaujantis tiesiogiai taikomais atsakingų tarptautinių institucijų reglamentais arba nacionaliniais teisės aktais. Tai teisėtas tarptautinės politikos instrumentas – nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką, saugumą, pagarbą žmogaus teisėms. Mūsų šalyje tarptautinių sankcijų įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.