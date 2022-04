Rusijos maisto produktų gamintojai prašo vyriausybės neblokuoti ES vilkikų

„Prašome, kad rengiant sprendimą dėl Rusijos atsako į penktąjį ES sankcijų paketą nebūtų taikomos „veidrodinės“ priemonės Europos vežėjams ir būtų užtikrintas netrukdomas maisto pramonei skirtų produktų, žaliavų, medžiagų ir komponentų gabenimas į Rusiją“, – teigiama oficialiame rašte Rusijos vyriausybei, kurį cituoja agentūra „Interfax“.

Jo autoriai primena, kad pagal penktąjį ES sankcijų paketą įvestas draudimas vežti krovinius Rusijoje ir Baltarusijoje registruotu transportu netaikomas vaistų ir maisto produktų gabenimui.

„Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiuo metu galioja draudimas sunkiasvorėms transporto priemonėms su rusiškais registracijos numeriais įvažiuoti į ES teritoriją. Tuo pat metu Europos transporto bendrovės susilaiko nuo krovinių pristatymo į Rusiją, nes įžvelgia tam tikrą riziką, netgi iki transporto priemonių konfiskavimo, ir laukia atsakomųjų Rusijos priemonių paskelbimo“, – rašoma laiške.

Jame pažymima, kad negalima pritarti siūlymams Rusijos ir Europos pasienyje sukurti „buferines“ zonas, kuriose būtų galima perkrauti prekes, nes tokiomis sąlygomis neįmanoma laikytis maisto saugos reikalavimų. Be to, dėl to labai pailgėtų žaliavų ir medžiagų pristatymo laikas.