Ukrainos parduotuvių lentynose – nauji žaislai: pliušinis legendinis ukrainiečių ginklas ir lėktuvas

Ukrainos žurnalistė Olga Tokariuk nufotografavo keletą neseniai parduotuvių lentynose atsiradusių pliušinių minkštų žaislų. Tai pliušiniai prieštankiniai ginklai „Javelin“ ir pliušinis An-225 „Mriya“, jis buvo didžiausias orlaivis pasaulyje, tačiau jį karo metu sunaikino Rusijos pajėgos.

Mriyas and Javelins: new Ukrainian toys. I bought a Mriya for my kid, because every child needs to have a Dream pic.twitter.com/h4hkfMVaEp