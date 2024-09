„Rimi“ karjeros laiptais kopti gali kiekvienas – per metus tai padarė beveik 300 darbuotojų

REKLAMA

Dar daugiau naudų

Švediško kapitalo įmonė nuolat gerina darbo sąlygas savo darbuotojams ir plečia naudų paketus –nemokami pietūs, gėrimai ir užkandžiai, įmonės renginiai ir mokymai, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, studijų finansavimas, papildomi finansiniai priedai ir sveikatos draudimas. Be to, kiekvienais metais reikšmingai didinamas atlyginimų krepšelis – praėjusiais metais jis pasipildė daugiau kaip 3 mln. eurų. Sąžiningas ir teisingas atlygis yra vienas svarbiausių prioritetų „Rimi“ kuriant geriausią darbo vietą.

„Visiems norintiems sudaromos sąlygos tobulėti ir kilti karjeros laiptais. Tai itin svarbu bet kuriame amžiuje, nesvarbu, kur dirbi – parduotuvėje ar biure. Net į 70 proc. aukštesniųjų pareigybių priimami vidiniai įmonės darbuotojai. Praėjusiais metais net 32 biuro ir 254 parduotuvių darbuotojai pakeitė pareigas ar kilo karjeros laiptais. Tad akivaizdu, kad mums rūpi tie, su kuriais dirbame ir visuomet skatiname juos tobulėti“, – sako V. Kaikarienė.

Draugišką bei malonią aplinką vertina ir patys darbuotojai. Pernai net 135 darbuotojai prisijungė būtent programos „Atvesk draugą“ metu – kuomet „Rimi“ kolega rekomenduoja savo darbovietę ir už sėkmingą rekomendaciją gauna finansinį priedą. Taigi, nauda net dviguba, kai gali dirbti tarp draugų.

Lankstus darbdavys

Šiais laikais gyvenimo ritmas įtemptas ir spartus, tad „Rimi“ siekia padėti savo darbuotojams gyventi bei dirbti patogiai.

„Visoje šalyje turime 89 parduotuves, tad kiekvienam siekiame pasiūlyti patogiausią darbo vietą arčiausiai namų, o kai kuriais atvejais pasirūpiname transportu į darbą ir iš jo. Be to, visuomet atsižvelgiame į darbuotojo gyvenimo situaciją ir jo poreikius, prie to galime padėti derinti jo darbo grafiką. Yra galimybė dirbti visą darbo dieną ir trumpiau. Žinoma, mums itin svarbu, kokioje pozicijoje darbuotojas jaučiasi geriausiai. Todėl, įsidarbinus į prekybos centrą, galime pasiūlyti ne vieną rolę – salės darbuotojo, kasininko, uždarų skyrių darbuotojo, kepėjo ar virėjo, prekių surinkėjo, skyriaus vadybininko ar pamainos vadovo. Dažnai žmonės įsidarbinę į vieną poziciją turi galimybę keisti ją, jei kitoje jaučiasi geriau“, – sako V. Kaikarienė.

„Rimi" karjeros laiptais kopti gali kiekvienas – per metus tai padarė beveik 300 darbuotojų (5 nuotr.)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Rimi“ karjeros laiptais kopti gali kiekvienas – per metus tai padarė beveik 300 darbuotojų

Padeda jaustis geriau Nuo pat savo gyvavimo „Rimi Lietuva“ siekia pozityvaus pokyčio visuomenėje ir nuolat pabrėžia įvairių socialinių problemų svarbą, bando jas spręsti. Jau antrą dešimtmetį „Rimi“ siekia, kad kiekvienas, atėjęs dirbti, būtų suprastas ir jaustųsi gerai bei saugiai. Ir to siekia visiems darbuotojams, įskaitant vyresnio amžiaus, turinčius negalią, migrantus, LGBTQ+ asmenis bei kitas pažeidžiamas grupes.

Prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ personalo vadovė Vaida Kaikarienė teigia, kad pasaulinės tendencijos nuolat kinta ir prisitaiko prie besikeičiančių visuomenės poreikių, demografinių pokyčių, technologijų plėtros ir kitų veiksnių.

„Čia gali jaustis savimi“ ar „atvira aplinka mūsų įmonėje“ nėra tik skambios frazės. Mes tuo tvirtai tikime, norime būti atsakingas, tvarus verslas ir prisidėti prie darbuotojų gerovės. Taigi, neseniai atnaujinome savo socialinę politiką, kuri suteikia dar daugiau realių naudų, – sako V. Kaikarienė. – Mūsų stiprybė slypi įvairovėje: esame Lietuvos „Įvairovės chartijos“ ambasadoriai ir valdybos nariai, tikime, kad #AmžiusNesvarbu ir didžiuojamės ypač aukštais vertinimais lygių galimybių užtikrinimo srityje. Esame įsitikinę, kad būdami atviri visiems, kuriame geriausią vietą dirbti savo darbuotojams.“

Šiemet jau antrą kartą „Rimi“ indėlį į darbuotojų gerovę įvertino ir nepriklausoma organizacija „Top Employers Institute“, kuri prekybos tinklui įteikė tarptautinį „Top darbdavio“ sertifikatą. Šis prestižinis įvertinimas įmonėms skiriamas už palankios ir saugios darbo aplinkos kūrimą, nuolatinį darbo sąlygų gerinimą ir visokeriopą rūpinimąsi savo organizacijos darbuotojų gerove. Be to, šiemet „Rimi Lietuva“ buvo įtraukta į nominantų sąrašą tarptautiniame konkurse „Zero project 2025“ dėl savo nuolatinių pastangų įdarbinant darbuotojus su negalia. Norinčiųjų pakliūti į šį sąrašą buvo net daugiau nei 500 iš skirtingų 90 šalių.

Įmonės stiprybė – įvairovėje

Kasmetinio ,,Rimi“ darbuotojų nuomonės tyrimo „SpICAp“ duomenimis, vienas iš aukščiausiai 2023 metais įvertintų indeksų – autentiškumas (vertinamas 94 balais). Pasak personalo vadovės, darbuotojai skatinami būti savimi ne tik savo artimųjų, draugų, bet ir ,,Rimi“ šeimos rate. Pasak V. Kaikarienės, vienas iš tvarios organizacijos tikslų – kurti atvirą, tolerantišką, pasitikėjimą skatinančią darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas galėtų būti savimi, nepriklausomai nuo savo amžiaus, rasės, kultūros, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.