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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Regitros“ atstovas tapo Tarptautinės vairuotojų egzaminavimo komisijos viceprezidentu

2026-10-03 20:42 / šaltinis: ELTA
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2026-10-03 20:42
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„Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis išrinktas laikinuoju Tarptautinės vairuotojų egzaminavimo komisijos (CIECA) viceprezidentu.

„Regitra“ (Paulius Peleckis/Fotobankas)

„Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis išrinktas laikinuoju Tarptautinės vairuotojų egzaminavimo komisijos (CIECA) viceprezidentu.

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Šiai pozicijai „Regitros“ atstovas pasirinktas atsižvelgus į jo turimas kompetencijas ir sukauptą patirtį.

„Tai yra ne tik asmeninis įvertinimas, bet ir visos „Regitros“ komandos bei Lietuvos vairuotojų egzaminavimo sistemos pripažinimas. Pastaruosius metus nuosekliai investavome į egzaminavimo kokybę, skaidrumą bei kitus sprendimus, todėl tai reikšmingas to įvertinimas“, – pranešime cituojamas T. Paliulis.

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Briuselyje įsikūrusi tarptautinė vairuotojų egzaminavimo komisija įkurta 1956 metais ir šiuo metu vienija 75 narius iš 39 pasaulio šalių. 

CIECA organizaciją sudaro prezidentas, generalinis sekretorius ir nuo keturių iki septynių viceprezidentų. 

Pagrindinis CIECA tikslas – kelti vairavimo standartus, prisidėti prie eismo dalyvių švietimo, gerinti eismo saugumą, saugoti aplinką ir palengvinti keleivių bei krovinių judumą.

indeliai.lt

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