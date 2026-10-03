„Regitros“ atstovas tapo Tarptautinės vairuotojų egzaminavimo komisijos viceprezidentu

Šiai pozicijai „Regitros“ atstovas pasirinktas atsižvelgus į jo turimas kompetencijas ir sukauptą patirtį.
„Tai yra ne tik asmeninis įvertinimas, bet ir visos „Regitros“ komandos bei Lietuvos vairuotojų egzaminavimo sistemos pripažinimas. Pastaruosius metus nuosekliai investavome į egzaminavimo kokybę, skaidrumą bei kitus sprendimus, todėl tai reikšmingas to įvertinimas“, – pranešime cituojamas T. Paliulis.
Briuselyje įsikūrusi tarptautinė vairuotojų egzaminavimo komisija įkurta 1956 metais ir šiuo metu vienija 75 narius iš 39 pasaulio šalių.
CIECA organizaciją sudaro prezidentas, generalinis sekretorius ir nuo keturių iki septynių viceprezidentų.
Pagrindinis CIECA tikslas – kelti vairavimo standartus, prisidėti prie eismo dalyvių švietimo, gerinti eismo saugumą, saugoti aplinką ir palengvinti keleivių bei krovinių judumą.