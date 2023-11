„Regitra“ įspėja – liksite be vairuotojo pažymėjimo: meilūs pažadai gyventojui kainavo tūkstančius eurų

Sukčiai pasitelkia vis naujesnius būdus, kaip būtų galima išvilioti pinigus iš gyventojų. Štai visai neseniai Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) specialistai įspėjo nepakliūti į apgavikų rankas, mat dabar kai kurie atsiųsti laiškai gali atrodyti labai informatyvūs.

Pavyzdžiui, jei gavote laišką neva nuo VMI, galite net išvysti savo tikrąjį asmens kodą. Tačiau gyventojai įspėjami, kad tai nebūtinai reikš, jog laišką gavote būtent iš inspekcijos specialistų.

Siūlo nusipirkti vairuotojo pažymėjimą

Policijos departamento atstovai neseniai paskelbė žinią apie Panevėžio rajone nukentėjusį vyrą, kuris sukčiams atidavė beveik 3 tūkst. eurų.

Kaip skelbta pranešime žiniasklaidai, 1954 metais gimęs vyras pareigūnams pranešė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ norėjo įsigyti vairuotojo pažymėjimą.

Per keletą kartų vyras į banko sąskaitą pervedė 2775 eurus, tačiau dokumento taip ir negavo, todėl kreipėsi į policiją dėl sukčiavimo.

Internetinėje erdvėje peržvelgus skirtingus socialinio tinklo paskyras bei puslapius, vos per keletą minučių galima surasti tokias paslaugas siūlančius asmenis.

Štai viename iš socialinio tinklo „Facebook“ puslapių siūloma gauti esą visų kategorijų vairuotojų pažymėjimus, o bendra kaina už tai gali siekti ir 700 eurų. Be to, kai kur žadama, kad vairuotojo pažymėjimą neva gausite per 5 darbo dienas.

Gyventojus įspėja – prarasite pinigus

Tuo metu „Regitros“ atstovas spaudai Lukas Vosylius naujienų portalui tv3.lt sakė, kad socialiniuose tinkluose skirtingų sukčių skelbimų galima surasti beveik visada.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad neretai asmenys, prisidengiantys „Regitros“ vardu ir naudojantys įmonės inicialus, siūlo įsigyti neva tikrą vairuotojo pažymėjimą ar už kitą asmenį išlaikyti vairavimo egzaminą.

Vienas tipiškiausių ir dažniausiai pasitaikančių scenarijų – sukčiai sukuria netikrą „Facebook“ anketą, prisistatydami „Regitros“ darbuotojais, t. y. nurodo įmonę kaip savo darbovietę, o tam, kad pasiektų kuo daugiau žmonių, savo pasiūlymus skelbia įvairiose grupėse“, – kalbėjo L. Vosylius.

Pašnekovas taip pat atkreipia gyventojų dėmesį, kad už vairuotojų egzaminavimą ir vairuotojo pažymėjimų išdavimą Lietuvoje yra atsakinga vienintelė institucija – valstybinė įmonė „Regitra“.

„Tad vienintelis legalus ir patikimas būdas įgyti vairuotojo pažymėjimą – išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus „Regitroje“.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vairuotojo pažymėjimai yra išduodami „Regitra“ klientų aptarnavimo padaliniuose, o bet kokia veikla socialiniuose tinkluose, susijusi su prekyba vairuotojo pažymėjimais, yra nelegali“, – kalbėjo pašnekovas.

Ragina neieškoti lengvų būdų, o apie sukčius pranešti

L. Vosylius sako, kad būsimi vairuotojai turėtų kur kas daugiau dėmesio skirti pasirengimui egzaminams, o ne ieškoti lengvų, nelegalių būdų, kaip būtų galima gauti vairuotojo pažymėjimą.

„Visus būsimus vairuotojus, kurie planuoja laikyti egzaminą, kviečiame prisiminti savo žinias, įgūdžius ir atvykti į egzaminą pasiruošus bei užtikrintiems savo jėgomis. Jei yra galimybė, praktinius įgūdžius galima tobulinti su šeimos nariais.

Taip pat galima pasinaudoti „Regitros“ specialistų parengta mokomąja medžiaga. Įmonės interneto svetainėje pateikiamos virtualios vairavimo pamokos, kurios padės perprasti automobilio valdymo ypatumus ir vairavimo kultūros niuansus. Taip pat čia galima rasti tikslius klausimus, kurie yra užduodami prieš važiavimą, praktinius egzaminuotojų patarimus, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų“, – ragino įmonės atstovas.

Gyventojai visą išsamią informaciją apie egzaminus gali rasti „Regitros“ interneto svetainėje, skiltyje „Egzaminai“ – Norintiems laikyti vairavimo egzaminus | Valstybės įmonė „Regitra“, o apie vairuotojo pažymėjimus – Vairuotojo pažymėjimų užsakymas | Valstybės įmonė „Regitra“.

Be to, įmonės atstovai kviečia visus, pastebėjusius galimą sukčiavimo atvejį, pranešti teisėsaugos institucijoms, virtualiam policijos patruliui tam, kad būtų nedelsiant reaguojama į šią neteisėtą veiką.

Gyventojai apie pastebėtus įtartinus atvejus gali pranešti ir el. paštu: [email protected].