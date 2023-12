Registrų centras: šiemet išregistruota per 23 tūkst. neveikiančių įmonių

Šiais metais jau išregistruota per 23 tūkst. neveikiančių juridinių asmenų – 3 tūkst. daugiau nei pernai, kai jų skaičius siekė apie 20 tūkst. Be to, dėl nepateiktų privalomų duomenų pradėtas dar maždaug 23 tūkst. įmonių ir organizacijų likvidavimas, pranešė Registrų centras.