PST gavo 21,7 mln. eurų vertės „Orlen Lietuvos“ modernizavimo rangovės užsakymą

Bendrovė statys pamatus, įrengs betono bei asfalto dangas. Darbai turėtų būti užbaigti iki 2024 metų rugsėjo.

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdoma vienintelė Baltijos šalyse naftos perdirbimo ir importo gamykla „Orlen Lietuva“ 2021 metų spalį pasirašė 641 mln. eurų vertės sutartį su Londone įsikūrusia energetikos paslaugų bendrove „Petrofac Ltd.“ dėl giluminio naftos perdirbimo įrenginio Mažeikiuose modernizavimo. Lapkritį skelbta, kad darbų vertė sieks apie 670 mln. eurų.

Didžiausias investicijų projektas Lietuvoje per „Orlen“ veiklos istoriją nuo 2006 metų oficialiai pradėtas įgyvendinti šiemet rugpjūtį, o jį numatoma baigti iki 2024 metų pabaigos.

„Orlen Lietuvos“ vadovas Michalas Rudnickis yra teigęs, jog po kelerių metų gamykla taps ne naftos perdirbimo, o energijos gamykla, ir Lietuva galės pereiti prie visiškai sintetinio kuro.

Vadinamąją likučio hidrokrekingo įrenginio (angl. Bottom of the Barrel) technologiją ir bazinį projektą sukūrė JAV naftos, dujų ir naftos chemijos technologijų milžinė UOP („Universal Oil Products“), o už visą logistiką – įrenginių gabenimą iš gamyklos per Klaipėdos uostą iki Mažeikių atsakinga tarptautinė logistikos bendrovė „Mammoet“.

Bendrovė skelbė, jog naujasis įrenginys naftos produktų perdirbimo efektyvumą turėtų padidinti nuo 72 proc. iki 84 proc., todėl bendrovė tą patį produktų kiekį galės gauti iš 20 proc. mažesnio naftos žaliavos kiekio, o jos veiklos EBITDA pelnas kasmet turėtų padidėti apie 68 mln. eurų.

Projektas didins Mažeikių gamyklos pelningumą ir prisidės prie regiono energetinio saugumo stiprinimo, nes produkcija iš Mažeikių tiekiama ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir Estijai, Latvijai bei Ukrainai.