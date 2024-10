Pristatė naujovę vairuotojams: štai kaip galite nemokamai pasinaudoti šia paslauga

Nuo šiol, mokant už stovėjimą per šią mobiliąją aplikaciją, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Palangoje ir Druskininkuose, bus galima nemokamai išsikviesti techninę pagalbą.

Daugiau ramybės vairuotojams

Pasinaudoti nemokama paslauga bus galima trimis atvejais: sugrįžus prie automobilio ir radus nuleistą padangą, išsikrovus akumuliatoriui ar pametus automobilio raktelį, jį užtrenkus viduje bei nusėdus jo baterijai.

Šia paslauga vairuotojai gali pasinaudoti minėtų didžiųjų šalies miestų teritorijose, o pagalbos iškvietimo mygtukas programėlėje tampa aktyvus vos pradedamas skaičiuoti mokestis už automobilio stovėjimą mokamose savivaldybių rinkliavos zonose.

„Kai kurie vairuotojai, ypač šaltuoju metų laiku, nerimauja, jog neužsivedus automobiliui turės kviesti techninę pagalbą ir brangiai už tai mokėti. Visgi, atsiskaitydami už stovėjimą su „carOne“, vairuotojai galės jaustis ramiau ir ištikus nenumatytiems atvejams nemokamai gauti pagalbą“, – sako mobiliosios aplikacijos verslo operacijų direktorė Gabija Gertienė.

Gerokai daugiau streso vairuotojai patiria ir prieš didžiąsias metų šventes. Siekdami išvengti netikėtumų, kai kurie vairuotojai apskritai vengia į didžiuosius miestus važiuoti nuosavu automobiliu. Galimybė rinkliavos zonose pagalbos sulaukti nemokamai, tikimasi, paskatins vairuotojus jaustis ramiau ir šventiniu laikotarpiu bei neriboti savo planų ir kelionių.

Kvalifikuota pagalba vietoje arba pervežimas

Techninę pagalbą teiksiančios įmonės specialistai, atvykę nemokamai pakeis nuleistą padangą, įkraus akumuliatorių bei padės nuvykti iki namų pasiimti atsarginio raktelio, o nepavykus sutvarkyti problemos vietoje – transportuos automobilį iki artimiausių remonto dirbtuvių ar kliento namų.

Pagalbą vairuotojams teikiančios įmonės komanda didžiuosiuose šalies miestuose į įvykio vietą atvyksta vidutiniškai per 60 min, mažesniuose miestuose specialistų gali tekti palaukti kiek ilgiau – iki 1,5–2 val.

„Vairuotojams patekus į bėdą stengiamės per valandą atvykti į vietą ir pradėti teikti pagalbą. Kiekvienu atveju įvertiname situaciją ir imamės atitinkamų veiksmų. Jei iškvietimo priežastis – išsikrovęs akumuliatorius, panaudoję specialų įrenginį automobilį galime užvesti iškart, tačiau po to vairuotojui rekomenduojame bent 30 minučių neužgesinti variklio, kad akumuliatorius įsikrautų. Pažeistą padangą, jei pažeidimas yra nedidelis, pavyzdžiui, įstrigo varžtas, galime sutaisyti vietoje per 15–30 minučių. Jei padanga pradurta nepataisomai, uždedame atsarginį ratą, o jei jo nėra, automobilį transportuojame iki autoserviso“, – aiškino techinę pagalbą teikiančios „REDGO“ įmonės vadovas Ignas Krasauskas.

Techninės pagalbos kelyje ekspertas teigia, kad atvejų, kai vairuotojams pagalbos prireikia dėl pamesto, ar automobilyje užtrenkto raktelio, yra ne itin daug, tačiau atsižvelgiant į aplinkybes, pagalbos teikimo tvarka gali būti koreguojama.

„Tai nėra dažnas įvykis, tačiau prireikus, siųsdami avarinio atrakinimo meistrą, stengiamės reaguoti tikrai greitai. Būna atvejų, kai automobilyje lieka gyvūnas ar net vaikas, tad tuomet tokiems darbams teikiame pirmenybę ir pagalbą siunčiame ypatingos skubos tvarka“, – sakė I. Krasauskas.

Tokia galimybė – nemokamai pasinaudoti technine pagalba atsiskaitant už automobilio stovėjimą savivaldybių nustatytose rinkliavos zonose – naujovė Lietuvos rinkoje.