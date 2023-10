Prie telefono vaikams – ne daugiau kaip 40 minučių: ar tokio draudimo griebsis ir Lietuva?

Technologinė pažanga ne tik palengvina ir paspartina kasdienių darbų atlikimą, tačiau kelia ir tam tikrų rūpesčių. Pavyzdžiui, priklausomybė nuo socialinių tinklų gali lemti ne tik per menką fizinį aktyvumą, bet ir sumažėjusią savivertę. Dėl to kai kurios valstybės imasi riboti prieigą prie telefonų ir kitų įrenginių, pvz., iki 40 minučių per dieną. Tad ar tokių veiksmų griebsis ir Lietuva?