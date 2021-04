Apie neapmokestinamojo pajamų didžio (NPD) didinimą ir kitas mokestines iniciatyvas, taip pat kitas temas antradienį kalbėjosi prezidentas Gitanas Nausėda ir šalies verslo atstovai.

Sumokėjus mokesčius liktų daugiau pinigų

Prezidento patarėjo teigimu, su verslo bendruomene aptarta ekonomikos būklė ir kaip ūkį reikėtų paskatinti išeinant iš antrojo karantino. Nors Lietuvos bendrasis vidaus produktas pernai sumažėjo nedaug, tačiau grėsmių yra.

„Neramina du rizikos veiksniai. Pirma, turime išaugusį nedarbą ir daug darbo neturinčių asmenų. Tokių asmenų turime daugiau kaip 260 tūkst.

Antra, rizika yra, kad ekonomikos susitraukimo laikotarpiu šešėlinė ekonomika gali išaugti. Ir karantino ribojimo priemonės turi savą specifiką šios krizės metu“, – po susitikimo kalbėjo S. Krėpšta.

Anot jo, su verslu aptarta, kaip šiuos rizikos veiksnius reikėtų atliepti.

„Kalbant apie darbo vietų atkūrimą, prezidento nuomone, biudžeto kontekste verta diskutuoti apie pokarantinines darbo vietų išsaugojimo, atkūrimo ir naujų darbo vietų sukūrimo priemones. Jos turėtų būti svarbius diskutuojant valstybės biudžetą“, – aiškino šalies vadovo patarėjas.

Jo teigimu, verta kalbėti ir apie įvairias mokestines paskatas, kurios turėtų skatinamąjį poveikį plėsti ekonomikai ir kurti darbo vietas.

Kiek didėtų NPD ir algos

„Šalia jau pateiktų idėjų, kaip viena iš idėjų, galėtų būti svarstomas NPD padidinimas, kuris padidintų pajamas dirbantiems asmenims, mažai uždirbantiems ir taip pat skatintų asmenis grįžti į darbo rinką“, – komentavo S Krėpšta.

Jis patikino, kad prezidentas svarsto, ar atitinkamas įstatymų projektas bus pateiktas:

„Prezidentas aktyviai svarsto tokią galimybę, nes kaip tik dabar yra momentas – biudžeto peržiūra. Taip pat vertiname diskusijas apie tam tikras pridėtinės vertės mokesčio laikinas lengvatas. Taip pat galvojame, kad į mokestinius pakeitimus turi būti žiūrima plačiau. Ir NPD didinimas taip pat galėtų būti viena iš labai svarbių priemonių, kuri veiktų tiesiogiai per darbuotojus ir per darbo vietas, o ne vien tik per verslo sektorių, kaip yra su PVM lengvatomis.“

Pasak S. Krėpštos, NPD galėtų didėti 50 eurų jau nuo liepos 1 d. arba nuo kitų metų pradžios.

Paprastai, kuo didesnis yra darbuotojui taikomas NPD, tuo mažiau jam reikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio nuo algos ant popieriaus. Taigi, padidinus NPD, į rankas išeitų didesnis atlyginimas. Jei būtų įgyvendinta prezidento idėja, uždirbantiems minimalią mėnesinę algą (642 eurų), į sąskaitą kas mėnesį būtų pervedama 10 eurų daugiau.

Tiesa, įstatyme numatyta, kad kuo didesnė žmogaus alga ant popieriaus, tuo mažesnį NPD jis gali prisitaikyti.