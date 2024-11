Prezidentūra sureagavo į „Teltonikos“ situaciją: prezidentas renka informaciją dėl atsakingų asmenų

„Teltonikos“ investicijos yra tai, ko ypač reikia Lietuvai, jos kuria aukštos pridėtinės vertės darbo vietas ir prisideda prie šalies atsparumo. Tai investicijos į Lietuvos ekonomikos augimą, vadinasi ir į Lietuvos žmonių gerovę. Todėl „žalieji koridoriai“ Lietuvai reikšmingoms stambioms investicijoms turi būti ne graži metafora, o efektyviai veikiantis institucijų sprendimų rinkinys, reali pagalba tiek užsienio, tiek nacionaliniams investuotojams“, – komentare Eltai nurodė prezidento komunikacijos grupė.

„Teltonika High-Tech Hill“ parko statybų stabdymas dar kartą išryškino nedovanotinas institucijų ir valstybės įmonių tarpusavio bendradarbiavimo spragas ir procedūrų biurokratiškumą, atskleidė tai, ką būtina neatidėliotinai keisti. Visuomenė išvydo, kad politikai ir institucijos, kurios su didele energija ir noru komunikuoja geras žinias apie investicinių projektų pradžią, pristinga tos energijos ir noro sprendžiant konkrečias investuotojams iškylančias kliūtis“, – pabrėžiama komentare.

G. Nausėda renka informaciją, kad įvertintų atsakingus dėl situacijos

Taip pat Prezidentūra nurodo, kad G. Nausėda renka informaciją, kad įvertintų dėl „Teltonikos“ investicijų sustabdymo atsakingas institucijas ar bendroves.

„Nė vienai institucijai ar valstybės įmonei, nė vienam nueinančios Vyriausybės politikui neprisiimant atsakomybės už susidariusią skandalingą situaciją arba verčiant atsakomybę už ją pačiai „Teltonikai“, Prezidentas renka informaciją, kad įvertintų atsakingus dėl „Teltonikos“ investicijų sustabdymo“, – sako Prezidentūros komunikacijos grupė.

„Naujajai Vyriausybei Prezidentas siūlys įdiegti asmeninės politinės atsakomybės už infrastruktūrinių problemų sprendimą ir investicijų įgyvendinimą principą“, – teigiama komentare.

ELTA primena, kad „Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas A. Paukštys penktadienį pranešė, jog šalyje trūkstant elektros pajėgumų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) stabdant žemės paskirties keitimą į skirtą pramonei, aukštųjų technologijų įmonė „Teltonika“ stabdo Taivano puslaidininkių lustų gamyklos statybas Vilniuje.

„Stabdomos Teltonika THTH aukštųjų technologijų parko 10 gamyklų investicijos 55 ha teritorijoje, kurias buvo numatyta įgyvendinti iki 2028 m.“, – teigė jis.

Pasak A. Paukščio, sustabdžius statybas, nebus sukurta 6 tūkst. darbo vietų su vidutiniais 10 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimais, kasmet nebus sukurti keli milijardai eurų Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) ir nebus sukurta nauja Puslaidininkių Lustų pramonė Lietuvoje – teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms.

Verslininko teigimu, pagrindinė to priežastis – Lietuvoje trūksta 63 megavatų (MW) galios elektros pajėgumų, kuriuos įrengti iki 2027 m. „nebeliko vilties“, nepaisant to, kad EIM įmonei žadėjo „žalią“ koridorių investicijoms. Taip pat, anot A. Paukščio, per ilgai trunka žemės sklypų statyboms paskirties keitimas į pramoninę.

Anot „Teltonikos“ vadovo, Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) prašyta įrengti elektrinę, kuri elektrą gamintų iš gamtinių dujų, tačiau to neleidžia aplinkosauginiai reikalavimai.

Tuo metu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ tvirtina, jog kliūčių tiekti elektros energiją bendrovės „Teltonika“ aukštųjų technologijų parkui Vilniuje, nėra.