Pradėsime vaikščioti pėsčiomis? Taksi ir pavežėjų paslaugos gerokai pabrango

Paslaugų tiekėjai neslepia pakeitę kainas, tačiau tikina, kad tą padaryti buvo priversti dėl objektyvių priežasčių.

Kainos priklauso nuo paklausos

„Bolt“ pavežėjimo paslaugų operacijų vadovas Lietuvoje Nerijus Ravinis užsiminė, kad šios paslaugos kainos nuolatos keičiasi nuo paklausos tam tikroje vietovėje, kur jos yra suteikiamos.

„Mūsų veikla paremta dinaminės kainodaros principu, tad pavežėjimo paslaugų kainoms visuomet didžiausią įtaką daro esamas paklausos ir pasiūlos santykis. Kuo daugiau žmonių automobilį kviečia toje pačioje vietovėje, tuo įkainis didesnis, nes vairuotojų skaičius toje vietovėje yra ribotas“, – kalbėjo vadovas.

Su iššūkiais susiduriama per šventes – klientai per jas masiškai užsisako pavežėjų paslaugas. Esą per praėjusias žiemos šventes paslaugų paklausa buvo išaugusi rekordiškai.

Pasak N. Ravinio, kelionių automobiliu kainos taip pat padidėjo dėl automobilių kainų – jie keitėsi didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

„Atsižvelgus į objektyvias ekonomines priežastis, visai neseniai kilo bazinės kelionių „Bolt“ automobiliais kainos. Vilniuje ir Kaune baziniai tarifai jau nežymiai pakitę, o kitų Lietuvos miestų kainodara bus peržiūrima artimiausiu metu. Pagrindiniai bazinių kainų didinimo motyvai: siekis sušvelninti infliacijos poveikį nuo pastarojo kainų peržiūrėjimo prieš kelerius metus, žinoma, įtakos tam turėjo ir pakilusios degalų kainos“, – komentavo N. Ravinis.

„Etaksi“ rinkodaros vadovė Eglė Norkaitienė pristatė, kad taksi kainos keitėsi mažiau, nes jos nepriklauso nuo paslaugų paklausos.

„Pastaruoju metu kelionių kainos šiek tiek didėjo dėl augančio kuro kainų ir išaugusios paklausos. Keleivių vežimo rinkoje po karantino jaučiamas vairuotojų trūkumas. Taksi kainos lyginant su pavežėjų yra kiek stabilesnės, pavežėjai turi daugiklius, kurie išaugus paklausai kainą gali padidinti dvigubai ir daugiau“, – paaiškino E. Norkaitienė.

Kalbėdama apie paslaugų kainas artimiausiu metu, ji pažadų nedalijo. Esą jos priklausys nuo padėties rinkoje.

„Viskas priklauso nuo kuro kainų, ar jos stabilizuosis, ar toliau augs ir nuo pokyčių rinkoje, ar sugebėsime patenkinti augančią kelionių paklausą ir į rinką ateis naujų vairuotojų“, – kalbėjo E. Norkaitienė.

Skundų gaunama retai

N. Ravinio duomenimis, dažniausiai žmonės teikia skundus dėl kelionės metu pasikeitusios kainos.

„Dėl „Bolt“ paslaugų kainos keleiviai dažniausiai kreipiasi po kelionės su daugikliais, kai tenka naudotis paslaugomis išaugus paklausai. Klientui primename, kad „Bolt“ paslaugų kainą lemia dinaminė kainodara, tad ji priklauso nuo tuo metu esamos kelionių paklausos. Jeigu kaina pakilo dėl kelionės metu pakeisto maršruto arba pridėtų papildomų sustojimų, patiksliname, kad kaina apskaičiuojama pagal faktinius kelionės duomenis“, – kalbėjo N. Ravinis.

Įvykus vairuotojo klaidai, keleiviai gali atgauti kelionės metu sumokėtus pinigus.

„Tam tikrais atvejais po kreipimosi į mus keleiviai gali atgauti savo sumokėtus už kelionę pinigus arba jiems suteikiama nuolaida ateities kelionėms. Tokie veiksmai įmanomi, jei pastebime, kad kelionės kainą išties nulėmė papildomi veiksniai, pvz., vairuotojo klaida“, – patikslino N. Ravinis.

Neigiamų atsiliepimų „Etaksi“ sulaukia nedažnai, tačiau jie visada yra sprendžiami.

„Blogų atsiliepimų iš klientų pasitaiko retai, ne visi būna pagrįsti. Visus iš klientų gautus skundus nagrinėjame, jei skundas pagrįstas stengiamės išspręsti situaciją taip, kad klientas liktų patenkintas ir toliau naudotųsi mūsų paslaugomis“, – komentavo įmonės rinkodaros vadovė.

Buvo imtasi saugumo reikalavimų

E. Norkaitienė pastebėjo, kad pandemijos pradžioje klientų skaičiai buvo sumažėję. Tačiau atlaisvinus ribojimus padėtis keičiasi.

„Galiojant karantinui dėl įvestų apribojimų kelionių skaičiai buvo sumažėję, tačiau 2021 metų birželį karantinui pasibaigus klientų poreikis naudotis taksi ar pavežėjimo paslaugomis beveik sugrįžo į priešpandeminį lygį“, – pasakojo E. Norkaitienė.

Ji pabrėžė, kad buvo imtasi visų reikalingų saugumo priemonių užtikrinti saugią ir komfortišką kelionę.

„Buvo laikomasi visų Sveikatos apsaugos ministerijos ir visuomenės sveikatos centro rekomendacijų: vairuotojų ir keleivių prašoma dėvėti apsaugines veido kaukes, dezinfekuojami ir vėdinami automobilių salonai, ribojamas keleivių skaičius automobiliuose, įrengiamos apsauginės pertvaros tarp keleivių ir vairuotojų“, – komentavo rinkodaros vadovė.

Jai antrino ir kitai pavežėjimo paslaugų įmonei atstovaujantis N. Ravinis.

„Nors pandemijos pradžioje, natūralu, stebėjome klientų skaičiaus sumažėjimą, priešpandeminį lygį (daugiausia aktyvių klientų mūsų platforma naudojosi 2019 gruodžio mėnesį) vėl pasiekti pavyko praėjusių metų liepos mėnesį. Nuo to laiko iki pat dabar klientų skaičius tik augo ir 2021 metų lapkritį fiksavome jau naują rekordą“, – kalbėjo N. Ravinis.

Jis atkreipė dėmesį, kad dėl susidariusios pandeminės situacijos paslaugų naudotojai kelionių metu turėtų sėdėti tik gale.

„Dėl šios priežasties aplikacijoje esame sumažinę sėdimų vietų skaičių automobiliuose. Užsisakydami paslaugą klientai visuomet mato „Bolt“ automobilyje esamą sėdimų vietų skaičių, tad atitinkamai gali įsivertinti kelionės galimybes. Jeigu keleivių yra daugiau nei nurodytas vietų skaičius, rekomenduojame paskambinti vairuotojui ir pasiteirauti apie galimybę dar vieną keleivį vežti priekinėje sėdynėje, mat toks sprendimas yra kiekvieno vairuotojo asmeninis pasirinkimas“, – pabrėžė N. Ravinis.

Kad būtų užtikrintos saugios keliavimo sąlygos, buvo pristatyta ir nauja automobilių kategorija.

„Visi naujai kategorijai priskirti automobiliai savo salone tarp galinės ir priekinės sėdynių turi įrengtas plastikines pertvaras – jos riboja oro cirkuliaciją automobilyje ir sumažina užsikrėtimo koronavirusu riziką“, – pasakojo vadovas.

Tačiau jis pabrėžė, kad pirmiausia savo sveikata turėtų rūpintis patys klientai – dėvėti kaukes ir dezinfekuoti rankas.

„Žinoma, kelionių metu automobilyje esantys asmenys taip pat privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Visų vairuotojų nuolat prašome gerai vėdinti automobilį po kiekvienos kelionės, o geriausia – bent vieną langą visuomet laikyti šiek tiek pravertą. Be to, klientus skatiname atsiskaityti už kelionę naudojant programėlę (tereikia suvesti joje savo banko kortelės duomenis), o po bei prieš kelionę visuomet dezinfekuoti rankas“, – komentavo N. Ravinis.

Pavežėjai privalo būti pasiskiepiję arba nuolatos atlikti koronaviruso testus.