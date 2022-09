Portalas tv3.lt jau pusmetį yra antras skaitomiausias ir sparčiausiai augantis

2022 m. rugpjūčio mėnesį portalo tv3.lt vidutinis vienos dienos realių vartotojų (angl. real users) skaičius siekė beveik 485 tūkst. Tai yra 16,2 proc., arba 67,7 tūkst. vartotojų daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, rodo naujausi „Gemius Audience“ duomenys.

Portalo tv3.lt skaitytojų skaičius augo nepaisant to, kad bendras interneto vartotojų skaičius per metus sumažėjo 9,4 proc. ir sudarė vidutiniškai 1,305 mln. per dieną.

Daugiau ar mažiau susitraukė ir kitų keturių didžiųjų portalų realių vartotojų skaičius.

Pagal vidutinį vienos dienos realių vartotojų skaičių portalas tv3.lt yra antras didžiausias jau šeštą mėnesį iš eilės.

„Mes ir toliau išlaikėme nuoseklų augimą, nors visa rinka ir kiti portalai traukėsi. Tai rodo, kad vis daugiau skaitytojų vertina ir pasitiki mūsų rengiamomis naujienomis. Tad labai malonu, kad tv3.lt vis dažniau yra kiekvienam savas“, – sako tv3.lt vyriausiasis redaktorius Artūras Anužis.

Šių metų rugpjūtį, palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, 27,8 proc. iki 69 mln. išaugo portalo tv3.lt mėnesinis puslapių peržiūrų (angl. page views) skaičius.

Tuo metu apsilankymų (angl. visits) skaičius išaugo 23 proc. – iki 23,9 mln. per mėnesį.

Daugiau kaip 7 min. iki daugiau kaip 1 val. ir 3 min. išaugo ir vidutinis laikas, kurį skaitytojai praleidžia portale.

„Ir toliau itin daug dėmesio skaitytojai skyrė ne tik Lietuvos aktualijoms, bet ir užsienio naujienoms, tarp kurių dominavo įvykiai Ukrainoje. Artėjant Europos krepšinio čempionatui itin išaugo ir susidomėjimas sporto naujienomis“, – komentuoja A. Anužis.

Jis priminė, kad portale bus galima gyvai stebėti visas Lietuvos krepšininkų ir kitų rinktinių kovas Europos pirmenybėse.

„Į Europos čempionatą iš Lietuvos išsiuntėme turbūt didžiausią komandą, kurią sudaro žurnalistai, operatoriai ir komentatoriai. Tad turėsime daugiausiai straipsnių, laidų, apžvalgų ir žinoma, pačių varžybų geriausių epizodų ir transliacijų. Kadangi esame oficialūs Europos krepšinio čempionato transliuotojai, tad varžybas, geriausius jų epizodus, žmonės galės pažiūrėti tik pas mus“, – sako tv3.lt vyriausiasis redaktorius.

Pirmosios Lietuvos krepšinio varžybos su Slovėnija bus rodomos jau šiandien 18:15 per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt.

Portalas tv3.lt priklauso TV3 žiniasklaidos grupei. Ji taip pat valdo naujos kartos televiziją Go3, televizijos kanalus TV3, TV6, TV8, TV3 Plius, taip pat radijo stotį „Power Hit Radio“.