„Porsche“ pristatė naujovę – elektrinius automobilius

Nuo šiol GTS žyme galės džiaugtis ir „Porsche Taycan“ gerbėjai: debiutuoja sedano tipo „Taycan GTS“ ir sportiškai universalus „Porsche Taycan GTS Sport Turismo“, kuris pristatytas šiuo metu vykstančioje Los Andželo automobilių parodoje.

Vienu įkrovimu daugiau nei 500 km

„Porsche Taycan GTS Sport Turismo“ yra jau trečioji „Taycan“ modelio versija. Tai sportiškiausias „Taycan“ serijos modelis, turintis 598 AG ir iki 100 km per valandą įsibėgėjantis per 3,7 sekundės, kai naudojama „Launch Control“ funkcija. Maksimalus modelio greitis siekia 250 km per valandą, o vienu įkrovimu, WLTP duomenimis, naujasis „Porsche Taycan GTS Sport Turismo“ gali nuvažiuoti 504 km. Koncerno teigimu, tai pirmasis „Taycan“ gamos modelis, įveikęs 500 km ribą.

Vienas iš GTS atributų – tai pneumatinė pakaba su adaptyvia valdymo sistema „Active Suspension Management“ (PASM), kuri leidžia pagerinti automobilio važiavimo dinamiką ir ypač sustiprina sukibimą su kelio danga posūkiuose. Taip pat GTS modeliuose įdiegtas sodresnis elektrinio sportinio „Porsche“ garsas, siekiant dar labiau pabrėžti sportinį charakterį.

„Nuo 2019 m., kai įvyko pirmoji „Porsche Taycan“ premjera, šio modelio paklausa, o tuo pačiu ir asortimentas nuosekliai augo. Šiandien klientai gali rinktis iš trijų skirtingų kėbulo ir net penkių variklio variantų, todėl kiekvienas suras labiausiai savo poreikius atitinkantį „Taycan“. Tuo tarpu GTS versija labiausiai skirta tiems, kurie ieško aukso vidurio tarp kasdienio praktiškumo: tokio, kokį gali pasiūlyti „Taycan Cross Turismo“ ir sportinio vairavimo malonumų, kuriuos garantuoja GTS žyma naujuose „Taycan GTS “ ir „Taycan GTS Sport Turismo“ modeliuose“, – sako Vilniaus „Porsche“ centro vadovė Rasa Klimavičiūtė.

Pagrindinis „GTS Sport Turismo“ akcentas – panoraminis stogas su šviesos kontrole

„Porshe Taycan GTS Sport Turismo“ išlaiko nuožulniai į apačią svyrančią stogo liniją, tačiau vidaus aukštis automobilio gale yra 45 milimetrais didesnis nei „Taycan“ sedane, o bagažinės talpa siekia 1200 litrų.

Kaip įprasta GTS modeliams, naujojo „Porsche Taycan GTS Sport Turismo“ eksterjeras kupinas juodų atspalvių: priekinio bamperio apdaila, šoninių veidrodėlių apačia bei šoninių langų apvadai išsiskiria juodos spalvos detalėmis, kurių atspalvius galima rinktis nuo itin blizgaus iki matinio.

Elegancijos automobilio interjerui suteikia šlifuoto aliuminio bei juodos spalvos „Race-Tex“ medžiagos detalės, o pagrindiniu akcentu tampa panoraminis stogas su galimybe kontroliuoti į vidų patenkantį saulės kiekį. Dėl elektra valdomos skystųjų kristalo sistemos stogas gali tapti skaidrus arba matinis vienu paspaudimu. Be to, visas panoraminis stogas yra suskaidytas į devynias dalis, kurias galima kontroliuoti atskirai. Tai naujas papildomas GTS komplektacijos elementas ir apskritai pirmoji tokia inovacija automobilių pramonėje.

Pasaulinė premjera Los Andžele

Naujojo „Porsche Taycan GTS Sport Turismo“ pasaulinė premjera vyks lapkričio 19-28 d. Los Andželo automobilių parodoje. Pirmieji automobiliai „Porsche“ centrą Vilniuje pasieks 2022 metų pavasarį, o užsisakyti galima jau dabar.