Planuoti studijas ir etato dydį – lengva: „Maximos“ parduotuvėse darbo grafikas derinamas lanksčiai

Pasak „Maximos“ Prekybos departamento direktorės Nedos Vitkauskės, vienas darbo parduotuvėje organizavimo modelis ir laikas ne visada gali atliepti skirtinguose gyvenimo etapuose esančių žmonių poreikius.
„Darbo rinkoje matome aiškų lūkestį turėti daugiau galimybių derinti darbą su asmeniniu gyvenimu. Būsimiems parduotuvių kolegoms tai yra tolygiai svarbu kaip ir atlygis, galimybė kilti karjeros laiptais ar tai, kokios darbovietėje siūlomos papildomos socialinės naudos. Pastebime, kad lūkestį lanksčiam darbo grafikui formuoja ir labai skirtingi poreikiai: šeima, mokslai, sveikata ar turimi kiti įsipareigojimai. Atsižvelgę į juos reaguojame ir nuo šio rudens visiems „Maximos“ darbuotojams, dirbantiems ar dirbsiantiems parduotuvėje, siūlome galimybę darbo grafiką ir etato dydį derinti prie jų individualių lūkesčių“, – teigia N. Vitkauskė.
Dirbti lanksčiai – itin aktualu dar tik žengiantiems į darbo rinką
Darbo rinkoje stebima, kad lankstaus darbo grafiko poreikis ypač aktualus studentams. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad Lietuvoje dauguma žmonių dirba jau studijų metu siekdami patenkinti bazinius pragyvenimo poreikius.
Darbo ir studijų derinimas reikalauja nemažai laiko ir kitų išteklių, todėl galimybė darbo laiką pritaikyti prie paskaitų ir atsiskaitymų studentams tampa itin svarbi.
„Galimybė derinti darbą su studijomis studentui yra vienas esminių prioritetų renkantis darbovietę, greta atlygio ir karjeros galimybių. Vis dėlto darbdaviai šį poreikį atliepia nevienodai. Vis dar pasitaiko atvejų, kai žadamas lankstus darbo grafikas praktikoje toks nėra arba studentams nėra sudaromos galimybės pasiimti laisvų dienų per svarbiausius studijų atsiskaitymus. Derinant naują savarankiško žmogaus gyvenimą, darbą, studijas ir asmeninį gyvenimą tenka nemažas krūvis, todėl realus darbdavio lankstumas yra labai svarbus“, – sako I. Vengrovskaja.
Lankstesnės darbo sąlygos studentams svarbios ne tik dėl galimybės užsidirbti. Pasak I. Vengrovskajos, darbas studijų metais suteikia progą dar iki studijų pabaigos kaupti praktinę patirtį, ugdyti asmenines kompetencijas ir papildyti gyvenimo aprašymą.
Darbo aplinkoje studentai lavina laiko planavimo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su skirtingais žmonėmis įgūdžius, mokosi siekti užsibrėžtų tikslų, mezga profesinius ryšius. I. Vengrovskajos teigimu, galimybė pradėti kaupti patirtį dar studijuojant naudinga ne tik pačiam studentui. Darbdaviai, kurie suteikia tam tinkamas sąlygas, turi galimybę auginti būsimus specialistus ir vadovus.
Lankstumas atveria daugiau galimybių kitoms sritims
Pritardama minčiai, N. Vitkauskė priduria, kad daugumai jaunų žmonių darbas „Maximos“ parduotuvėse išties būna vienas pirmųjų žingsnių darbo rinkoje ar patirčių, arba tampa tramplinu į tolimesnę karjerą.
„Pirmasis darbas parduotuvėje suteikia progą praktiškai išbandyti save darbo aplinkoje, geriau pažinti savo stipriąsias puses ir pradėti kaupti patirtį. Todėl neabejojame, kad lankstesnis darbo grafikas ir galimybė pagal save priderinti etato dydį, bus papildomas postūmis studentams drąsiau žengti pirmuosius žingsnius darbo rinkoje ir derinti profesinį augimą su studijomis, o kitiems parduotuvių darbuotojams padės paprasčiau suderinti laisvalaikio ir asmeninius įsipareigojimus“, – sako N. Vitkauskė.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.